Eicom Energia vi regala un monopattino elettrico Nilox: ecco come ottenerlo

Dopo gli oscuri mesi di lockdown dovuti al Coronavirus, con il Decreto Rilancio abbiamo assistito alla rinascita del settore delle bici e dei monopattini elettrici. Grazie al Bonus Mobilità 2020 è partita la corsa ai dispositivi ecologici a due ruote e anche Eicom Energia vuole fare la sua parte regalandovi un Nilox Doc Eco3.

Per chi ancora non conoscesse Eicom Energia, parliamo di un distributore di energia elettrica "pulita", certificata 100% green, proveniente dunque esclusivamente da fonti rinnovabili. In questo modo si evita l'uso di carbone o del nucleare, dando un sostegno concreto all'ambiente del nostro pianeta. Inoltre parte del prezzo della fornitura contribuisce a vari progetti di educazione ambientale che Eicom porta avanti nelle scuole, con costruzione di orti e laboratori sul tema dell'energia pulita.

Ebbene aderendo all'offerta di Eicom Energia potete ricevere gratuitamente un monopattino elettrico Nilox Doc Eco3 - entro 30 giorni dall'inizio della fornitura. Inoltre Eicom afferma che accedendo al Bonus Mobilità 2020 potete richiedere un rimborso del 60% sul prezzo del monopattino, per un valore di 150 euro, dobbiamo dunque immaginare che il distributore rilasci regolare fattura pur regalandovi il monopattino, questo aspetto non è chiaro ma potete sempre chiedere a Eicom in fase di adesione.

Precisiamo che non abbiamo alcun contatto con Eicom Energia e questo non è un post sponsorizzato, vogliamo solo segnalarvi un'iniziativa che vi regala un monopattino elettrico. Buona micromobilità elettrica a tutti.