A EICMA 2022 Suzuki presenta le nuove V-Strom 800DE e GDX-8S

In occasione di EICMA, Suzuki ha presentato i due nuovi modelli di media cilindrata: la V-Strom 800DE e la GSX-8S. Masayoshi Ito ha spiegato che le due moto nascono attorno ad una piattaforma tecnica completamente nuova che avrà un ruolo centrale nel proprio listino anche negli anni a venire.

Il cuore pulsante è il motore bicilindrico da 776 cm3 con manovellismo a 270 gradi e distribuzione a quattro valvole per cilindro. A ciò si aggiunge anche un rivoluzionario sistema brevettato per ridurre le vibrazioni.

La Suzuki V-Strom 800DE è caratterizzata da fari a LED che vanno a definire un chiaro family feeling con le altre novità Suzuki, a ci si aggiunge un parabrezza regolabile su tre posizioni. La V-STROM 800DE sfoggia anche un ponte di comando dominato da un display TFT LCD a colori ed un manubrio a sezione variabile. Il telaio in tubi d’acciaio è abbinato alle sospensioni Hitachi Astemo con un’escursione di 220mm completamente regolabile. La ruota anteriore è da 21 pollici e monta uno pneumatico 90/90, mentre quella posteriore è da 18 pollici, con gomma 150/70.

La Suzuki V-STROM 800DE è proposta in tre colorazioni: Giallo Petra, Grigio Berlino e Nero Dubai.

La Suzuki GDX-8S invece ha un aspetto da street fighter con sovrastrutture essenziali che vanno ad accentuare l’asperro aggressivo. Il codino minimalista si va a contrapporre al cupolino, il serbatoio ed i convogliatori laterali, mentre i pannelli lasciano a vista anche il telaio e la struttura reggisella oltre che la meccanica. La due ruote garantisce un’adeguata abitabilità al pilota ed il compagno di viaggio ed un comportamento fluido ed omogeneo su strada.

Le ruote sono in lega da 17 pollici e montano pneumatici nelle misure 120/70 e 180/55. L’impianto frenante ha come fiore all’occhiello le pinze anteriori a quattro pistoncini con attacco radiale che agiscono in coppia.

Accanto a queste novità, ad EICMA Suzuki ha anche mostrato la nuova V-STROM 1050/DE che debutta in anteprima nazionale a 15.290 Euro, la V-STROM 1050 che è disponibile a 15.990, a cui si aggiunge la V-STROM 1050DE.