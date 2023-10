EICMA 2023 sempre più vicina: 1.700 brand, 8 padiglioni, una Esports Arena

Al 9 novembre 2023 manca ormai circa un mese: è la data in cui apre al pubblico una nuova, esplosiva edizione di EICMA, la più ricca dopo il disastro del COVID.

L’apertura ufficiale di EICMA 2023 a stampa e operatori avverrà il 7 novembre prossimo, il pubblico invece potrà visitare la grande Esposizione Internazionale delle Due Ruote dal 9 al 12 novembre. Oggi 4 ottobre al Piccolo Teatro Strehler di Milano abbiamo assistito alla presentazione ufficiale dell’evento, che quest’anno vedrà scendere in campo 1.700 marchi differenti. L’esposizione prenderà vita in ben 8 padiglioni, 2 in più rispetto all’edizione 2022.

La parola “internazionale” non ha mai calzato così bene, visto che il 64% delle aziende presenti proviene dall’estero, in rappresentanza di 45 Paesi; il 28% invece è rappresentato da nuovi espositori che si affacciano per la prima volta a EICMA. Fra le novità di quest’anno anche una nuova EICMA Esports Arena, un modo per tendere la mano al pubblico più giovane e permettergli di divertirsi con gli Esports e in particolare con un campionato virtuale di motocross chiamato EICMA ESPORTS MX: quattro tappe tutte da giocare, una sola grande finale che si terrà nei padiglioni della fiera.

Del tutto nuova anche l’area Urban Mobility, un palcoscenico che permetterà l’incontro di istituzioni, imprese e startup di settore. In programma ci sono diversi talk e incontri divulgativi, inoltre vi diamo una piccola anticipazione: ci sarà anche una dimostrazione pratica di come si testano i caschi. Potremo vedere dal vivo, con un macchinario ufficiale per i test sui caschi, la differenza fra prodotti omologati, a norma di legge, e altri non omologati, che possono essere molto pericolosi. Un modo per sensibilizzare i più giovani e spingerli ad acquistare prodotti ufficiali, dotati di tutte le certificazioni necessarie.

Come tradizione poi non mancheranno l’area di test ride e-bike, l’area esterna MotoLive presso cui si terranno spettacoli ed esibizioni, il Temporary Bikers Shop e il set fotografico EICMA EFFECT. Lanciata in grande stile lo scorso anno, la campagna EICMA EFFECT è stata un clamoroso successo. Le stesse foto promozionali di quest’anno ritraggono veri utenti di EICMA.

Ricordiamo dunque che 7 e 8 novembre sono i giorni dedicati ai professionisti del settore, in particolare il 7 ci sarà il consueto Press Day con presentazioni, incontri e quant’altro. Dal 9 al 12 novembre sarà aperto l’accesso al pubblico: i biglietti si possono acquistare a 19 euro (adulti) sul ticket shop online di EICMA, l’unico canale di vendita ufficiale.