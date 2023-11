EICMA 2023 dei record: oltre 560.000 presenze e 2.036 brand

Quella di EICMA 2023 verrà ricordata come l'edizione dei record. I risultati della kermesse delle due ruote, arrivata alla sua ottantesima ricorrenza, sono straordinari su tutti i fronti. Mai erano stati raggiunti tali risultati, e a parlare sono i numeri registrati in questi sei giorni di esposizione.

Le aspettative erano già alte, tanto che l'evento era stato ribattezzato come "olimpiadi della passione e della mobilità su due ruote", ma forse tali numeri non se li aspettava nessuno. Quella appena conclusa, infatti, dati alla mano si rivela essere l'edizione più fortunata dell'intera storia di EICMA. Dalle partecipazioni di brand e professionisti del settore ai visitatori. E poi occorre anche contare gli otto padiglioni e un'arena eSports, le aree riservate allo svago e alle nuove sfide green del motociclismo.

Osservando il tabellino dell'evento, dunque, si possono contare dei numeri ben definiti: 2.036 i marchi presenti (record storico), oltre 700 gli espositori diretti provenienti da 45 Paesi sparsi per il mondo, 39.392 gli operatori del settore, 7.000 professionisti dei media tra giornalisti e content creator, per i quali è stato messo a disposizione anche il media day del lunedì, ma soprattutto il dato relativo ai visitatori. È questo, infatti, il risultato più sorprendente di tutti, con 563.848 presenze totali (più 19% rispetto al 2022) che incoronano questa edizione 2023 come la più fortunata di tutte.

Risultati a dir poco trionfali, i quali sono stati garantiti anche dalle novità di quest'anno. Si ricorda in questo caso l’Esports Arena dedicata al mondo gaming, e poi ancora le aree di test ride riservate alle e-Bike e ai veicoli degli espositori, la possibilità di incontrare piloti come Stoner e Petrucci. "Continuiamo a a dimostrare un’attrattività internazionale - ha commentato Paolo Magri, amministratore delegato di EICMA S.p.A. - crescendo ininterrottamente e in modo esponenziale in tutti gli indicatori dal 2021". L'appuntamento ora è fissato per l'edizione del 2024, dal 5 al 10 novembre.