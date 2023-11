EICMA 2023, la pagina Instagram con tutti i nomi delle ragazze e in quali stand trovarle

Fare una foto con le ragazze presenti agli stand di EICMA è uno degli “sport” preferiti anche per l'edizione 2023 che ha aperto ufficialmente al pubblico ieri, 9 novembre 2023, e che chiuderà i battenti domenica prossima, 12 novembre.

Sono molti gli appassionati di due ruote che come si suol dire uniscono l'utile al dilettevole e che fra un motore e una forcella non disegnano scattarsi un selfie con la bellezza di turno. Del resto le girls agli stand sono messe anche lì per quello, per aumentare le foto (armarsi di tanta pazienza) e fare in modo che la moto, lo scooter o il quadriciclo in questione, venga più volte fotografato e quindi pubblicato sui social e diventi virale.

Le novità ad EICMA 2023 quest'anno sono tante, a cominciare ad esempio dalla Ducati Panigale V4 SP2 30° anniversario, passando dalla nuova Honda CBR 600RR e arrivando fino alle nuove Morini, tutte rigorosamente accompagnate da bellezze nostrane e straniere che sono sempre una parte immancabile dello show.

Come fatto notare da MowMag da quest'anno c'è però di più, una pagina Instagram che rappresenta una vera e propria guida inerente le girls della fiera della moto di Milano. Si chiama TGOE Official, The Girl Of The Eicma Official, ed ha superato quota 14mila follower con circa 2.000 post, tutti raffiguranti le varie bellezze presenti negli stand della fiera meneghina.

Vi si può trovare un loro scatto e associata anche la pagina Instagram personale. Inoltre, per alcune è visibile anche lo stand dove poter ritrovare la fanciulla e farci un selfie assieme.

La fiera di Milano intende quindi celebrare la bellezza in tutti i sensi, a cominciare da quella femminile, confermando come il connubio donne e motori vada sempre alla grandissima. Attenzione però perchè da quest'anno sono anche diversi i ragazzi/modelli presenti agli stand che stanno cercando di rubare spazio alle colleghe del gentil sesso, chiaro indizio di come questo tipo di lavoro, quello di standisti e modelli, stia diventando sempre più aperto anche ai boys e non soltanto alle girls.

Quindi se volete qui sotto (o più sopra) trovate il link Instagram per visionare la pagina mentre prima di congedarci vi lasciamo con uno degli scooter che più ci ha colpito ad EICMA 2023, leggasi il Felo che strizza decisamente l'occhio al mitico Honda CUB e che è dedicato al compianto SIC.