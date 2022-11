A EICMA 2022 il nuovo Yamaha NEO's elettrico: le foto dallo stand

Yamaha è da diverso tempo uno dei maggiori produttori di scooter in Europa, un leader che da qualche mese ha lanciato anche un prodotto totalmente elettrico. Parliamo del nuovo Yamaha NEO's, che abbiamo visto dal vivo a EICMA 2022.

Compatto e dal design accattivante, il nuovo Yamaha NEO's cattura costantemente l'attenzione di chi passa allo stand Yamaha di EICMA 2022, uno dei più grandi dell'intera fiera. La gente è incuriosita, apre la sella, prova a sedersi sopra e a immaginare come possa essere viaggiare in città con questo scooter. Un prodotto che tecnicamente offre una batteria da appena 8 kg di peso posizionata sotto la sella al centro del telaio. Incamera 50,4 V/19,2 Ah di energia e fornisce un'elevata potenza alla ruota posteriore - là dov'è alloggiato il motore. Con una singola batteria si possono percorrere circa 37 km, volendo però questa autonomia si può raddoppiare con l'utilizzo di una seconda batteria opzionale, per 68 km di autonomia totale.

In modalità Standard il nuovo Yamaha NEO's eroga una potenza di 2,06 kW a 40 km/h, una modalità perfetta per l'uso in strada. In modalità Eco la potenza viene ridotta a 1,58 kW a 30 km/h, mentre la velocità massima è pari a 35 km/h; è con questa modalità che si raggiungono i 38,5 km di autonomia con una singola batteria. Il comfort di marcia è aumentato anche grazie al ridotto rumore generato dallo scooter: 55 dB da 7 metri di distanza rispetto ai 71 dB della versione a combustione.

Nuovo Yamaha NEO's può anche connettersi all'app MyRider di Yamaha per il controllo remoto, può accendersi con sistema Smart Key e ha una comoda strumentazione LCD. Nuovo Yamaha NEO's è disponibile da giugno 2022 a un prezzo di 3.199 euro, ricordatevi però che esiste l'Ecobouns appena rinnovato per moto e scooter elettrici.