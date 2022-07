EICMA 2022 accende i motori: la nuova campagna lancia l'EICMA EFFECT

Anche se molti di noi sono già proiettati con la mente alle vacanze, in casa EICMA si lavora alacremente per l'edizione 2022, che si terrà a Rho Fiera Milano dall'8 al 13 novembre (8 stampa, 9 stampa e operatori). Parte oggi infatti la nuova campagna di comunicazione EICMA EFFECT.

La nuova campagna dell'edizione numero 79 porta ancora una volta la firma di Lorenzo Marini, artista visionario, pubblicitario, co-fondatore e direttore creativo dell'agenzia Yes Marini di Milano. Se negli anni scorsi al centro di tutto c'era il prodotto, c'erano le moto, quest'anno Marini ha pensato di passare al controcampo, ovvero accendere i riflettori sul pubblico, sui visitatori della più grande fiera delle due ruote d'Europa. È proprio questo l'EICMA EFFECT: l'effetto che l'evento ha sulla gente, che grazie a moto, scooter, biciclette e monopattini è in grado di emozionarsi, di ritrovarsi insieme, di amare, di vivere in totale libertà.

Pietro Meda, presidente di EICMA, ha dichiarato: "Abbiamo tolto coraggiosamente dalla nostra campagna il prodotto per celebrare con un linguaggio differente la reazione, l'emozione che suscita il prodotto stesso esposto sul palcoscenico internazionale che mettiamo a disposizione della nostra industria. Dietro quei volti ci sono tutti gli appassionati, come anche gli operatori, le persone che ruotano attorno a EICMA e gli espositori con le loro aspettative e desideri: è questo l'effetto EICMA."

"La campagna di quest'anno - ha continuato Meda - è infatti una campagna particolarmente viva e interattiva, che non si esaurisce con la sua pubblicazione e diffusione, ma che ci permette di dialogare con il pubblico e intraprendere iniziative multicanale anche in ElCMA dove, ad esempio, sarà allestito un set fotografico permanente per immortalare le conseguenze positive dell'effetto EICMA".

Questo EICMA EFFECT non andrà avanti solo per tutta l'edizione del 2022 ma continuerà ancora negli anni a venire, dando così inizio a una nuova narrazione dell'evento. A proposito di novità, poi, EICMA debutterà anche nel Metaverso, lanciando diversi NFT esclusivi. È la prima fiera di questo tipo a farlo nel mondo... L'appuntamento dunque è per l'8-13 novembre 2022, con i primi due giorni riservati a stampa (8 e 9) e operatori (9). I prezzi dei biglietti son rimasti identici allo scorso anno, così come il costo degli spazi espositivi, inoltre ci saranno offerte early bird con biglietti a 14 euro: stay tuned.



Ricordiamo che l'anno scorso dopo lo stop dovuto al COVID-19 EICMA ha cambiato logo e carattere.