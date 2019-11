EICMA 2019 sfiora 800.000 visitatori: le nostre foto della fiera

Nella serata del 10 novembre si è chiusa ufficialmente la 77esima edizione di EICMA, la Fiera Internazionale del Ciclo e del Motociclo, e lo ha fatto con numeri davvero eccezionali: sono stati infatti sfiorati gli 800.000 visitatori.

8 i padiglioni occupati quest’anno, due in più rispetto al 2018, ed essendoci stati non possiamo che confermare l’enormità della fiera. In termini numerici, si parla di 1887 brand differenti, +47,54% sul 2018, +10,29% sul 2017, il 63,86% dei quali proveniente dall’estero, da 43 Paesi.

Grande successo dal punto di vista stampa e media: nei giorni di pre-apertura sono stati 43.623 gli operatori del settore presenti, il 55% dei quali (23.971) provenienti dall’estero. Come avrete visto da altri articoli usciti su queste pagine, anche noi abbiamo vissuto la fiera da vicino, estrapolando i colpi di fulmine e le moto degne di nota, in questa notizia però vogliamo allegare le migliori foto raccolte in una 4 giorni (più 2) davvero soddisfacente.

Vi ricordiamo che fra i "colpi al cuore" di quest'anno mettiamo certamente l'Aprilia RS 660, la Vespa Red ma anche le Eva Ribelle di Energica. Sempre di grande impatto le nuove Honda, KTM e Kawasaki, mentre ci ha davvero sorpresi la Verge TS elettrica, con 1.000 Nm di coppia subito disponibili. L'appuntamento è ora per il prossimo anno.