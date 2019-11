EICMA 2019 apre i battenti: le foto del primo giorno di fiera

Oggi 7 novembre 2019 ha aperto ufficialmente i battenti una nuova edizione di EICMA, la Fiera Internazionale del Ciclo e del Motociclo che ha già chiamato a raccolta (e molti altri ne chiamerà nel weekend) migliaia di appassionati a Milano Rho. Noi abbiamo fatto un “primo giro di ricognizione” e queste sono le foto della giornata.

Fra le tradizionali, grande spazio (e una discreta fila per salirvi su) dedicato alla regina Honda CBR1000RR-R Fireblade, esposta nella colorazione Grand Prix Red (ispirata ai vincenti colori HRC), all’enorme stand Ducati invece gli occhi sono tutti per la Panigale V4 e la Streetfighter V4 (esposte anche nelle declinazioni R e S).



Da Harley-Davidson è poi possibile vedere, toccare e provare (nel senso che ci si può salire sopra) l’ormai famosa Livewire, moto elettrica che cattura davvero l’attenzione. A proposito di elettricità, fra gli altri non bisogna perdere gli stand di Zero Motorcycles e quello di Verge, dove è esposta la particolare Verge TS: ne abbiamo parlato in questo articolo, in ogni caso si tratta di una moto elettrica da 1000 Nm di coppia istantanea e la ruota posteriore cava, come fosse un mezzo di Tron.



Di grandi dimensioni anche lo stand Voge, dov’è possibile trovare novità di ogni categoria, per quanto riguarda invece la mobilità green ci sono moltissimi nuovi monopattini, scooter elettrici di ogni tipo, microcar e quant’altro. Il primo colpo d’occhio è andato, l’appuntamento è per domani con altre novità.