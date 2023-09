Gli eFuel possono funzionare su parecchie auto Stellantis già esistenti: la conferma

Stellantis e Aramco hanno annunciato che 24 famiglie di motori di veicoli europei Stellantis prodotti dal 2014 (Euro 6) sono compatibili con le formulazioni di carburanti sintetici previste. Queste due aziende hanno condotto test utilizzando eFuel sostitutivi, conformi agli standard esistenti sui carburanti.

L'obbiettivo è quello di trovare soluzioni energetiche a basse emissioni di carbonio. L'eFuel a basse emissioni di carbonio è un tipo di combustibile sintetico "drop-in" che viene prodotto mediante la reazione della CO2, catturata direttamente dall'atmosfera o da impianti industriali, con l'idrogeno rinnovabile.

Aramco sta esaminando la possibilità di sviluppare eFuel a base di carbonio come alternativa immediata per ridurre le emissioni di anidride carbonica dei veicoli esistenti. Stellantis sostiene l'uso degli eFuel a basse emissioni di carbonio e stima che questa soluzione potrebbe coinvolgere fino a 28 milioni di veicoli, contribuendo a una potenziale riduzione di 400 milioni di tonnellate di CO2 in Europa tra il 2025 e il 2050. Recentemente Stellantis ha dichiarato che anche il peso eccessivo della auto è un fattore che incide molto sull'inquinamento.

L'impiego di eFuel a basse emissioni di carbonio ha il potenziale per ridurre le emissioni di anidride carbonica dei veicoli a combustione interna esistenti di almeno il 70% nell'intero ciclo di vita dei veicoli, rispetto ai carburanti convenzionali. Questa tecnologia rappresenta un passo significativo verso la riduzione delle emissioni di gas serra e la promozione di soluzioni più sostenibili nel settore automobilistico.

Attraverso il suo piano strategico a lungo termine "Dare Forward 2030", Stellantis ha fissato l'obiettivo di ridurre del 50% le proprie emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto al 2021, con l'obiettivo finale di raggiungere il net zero (ovvero il saldo zero tra CO2 emessa e CO2 assorbita) entro il 2038.

Secondo un recente studio, fra l'altro, molte persone non acquistano auto elettriche per via della poca virilità che trasmettono. Un dato senz'altro bizzarro, ma che la dice lunga sui gusti dei consumatori (almeno una parte di essi) che ancora faticano a concepire la transizione elettrica percependola come svilente per gli appassionati.