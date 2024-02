Efrén Vázquez: 'Marc Marquez ha un'ambizione incredibile, il suo erede? E' già in MotoGp'

Se c'è un pilota che sta catalizzando attorno a se tutte le attenzioni, questo è senza dubbio Marc Marquez. Dopo la firma ufficiale con Ducati Gresini addetti ai lavori e fan si stanno domandando dove potrà arrivare il classe 1993 spagnolo nel corso del campionato 2024, ormai prossimo a fare il suo esordio.

Se da una parte a Sepang Marc Marquez è apparso un po' sottotono, sono tanti quelli convinti che una volta che l'8 volte campione del mondo prenderà confidenza con la sua nuova due ruote, inizierà a regalare prestazioni importanti.

Fra questi anche Efren Vazquez, collaudatore per KTM in Moto3, all'ottava stagione con il marchio austriaco, che parlando con i microfoni di Motosan ha spiegato: "Ho corso con Marquez nella stessa squadra nel campionato spagnolo (gli è finito 8 volte davanti ndr), restandogli davanti, ma mi hanno cacciato e lui invece è rimasto. Il livello di Marc è eccezionale – ha proseguito - la sua ambizione è incredibile. Ha otto titoli e ne vuole ancora e poi il fatto di cambiare squadra, andare con suo fratello in un garage di 'famigliari', come si suol dire..".

Per Vazquez: "Vincerà delle gare e Ducati potrebbe spaventarsi se riesciusse a scappare subito". Il collaudatore di KTM vede già un possibile erede del numero 93 di Ducati, leggasi Pedro Acosta, il rookie più attenzionato del campionato di MotoGp 2024: “Pedro Acosta è un vincente nato - confida - ha un livello elevato e molta ambizione. Dopo Marc, non ho corso con nessuno che avesse questa ambizione, questo ragazzo deve stare in un top team perché è una macchina”.

A livello di guida, invece, Vazquez si sente di incensare Izan Guevara: “A livello di guida in Moto 3, il pilota più veloce degli ultimi anni è stato Izan Guevara”. Parole al miele infine anche per José Antonio Rueda, che quest'anno condividerà il box con Xabi Zurutuza: "Rueda ha un talento e una velocità bestiali, ma è una pianta che non ha ancora finito di fiorire e quando lo farà, penso che sarà capace di vincere. Quest’anno avrà accanto Zurutuza, che è un altro che ha una mentalità vincente e penso che questo sarà da stimolo”.