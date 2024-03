Che efficienza la Mercedes-Benz EQXX, fosse a benzina farebbe 100 km con meno di 1 litro

Secondo James May, volto storico di Top Gear e The Grand Tour, un’auto elettrica perfetta ha circa 250 km di autonomia e si ricarica in 1 minuto. Il mercato invece sta andando verso tutt’altra direzione, la Mercedes-Benz Vision EQXX ad esempio ha appena percorso 1.000 km con una singola carica.

Non è la prima volta che il prototipo futuristico di Mercedes-Benz compie un’impresa simile, questa volta però è stata migliorata ulteriormente l’efficienza. La vettura ha viaggiato da Riyadh, in Arabia Saudita, fino a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, percorrendo 13,52 km/kWh; se questa cifra non vi fa esaltare abbastanza, la trasformiamo in 7,39 kWh/100 km - e chi guida un’auto elettrica capisce subito che stiamo parlando di un’efficienza eccezionale. Sulle auto a benzina equivale a un consumo di 0,9 litri/100 km.

A inizio marzo il CEO di Lucid Motors aveva dichiarato, nel corso di un’intervista, che per lui un’elettrica matura avrebbe dovuto percorrere 10 km ogni kWh, in questo modo le compatte avrebbero potuto offrire 400 km di autonomia con batterie ultra compatte da 40 kWh, mentre le grandi già con 70 kWh avrebbero garantito 700 km di range - senza scomodare batterie da 100 kWh e oltre, che sono costose e pesanti. Un’intervista che molti hanno schernito, senza capire che la tecnologia avanza a passi svelti e si potrebbe raggiungere quell’efficienza su auto di serie molto presto.

Nel frattempo i prototipi più avanzati, come la Mercedes-Benz Vision EQXX, dimostrano come quella cifra sia stata già superata in determinate condizioni. Certo per avere quella efficienza su un’auto di serie e di massa ci vorrà ancora del tempo, per farvi capire a che punto siamo: una Tesla Model 3 Long Range AWD del 2023, una delle auto più efficienti in commercio, ha un’efficienza di circa 6,12 km al kWh, dati ufficiali EPA, il che si traduce in 16,34 kWh/100 km.

La EQXX vince qualsiasi confronto perché è dotata di un’aerodinamica eccezionale, appena 0,17 Cx. Al momento l’unica auto di serie che si avvicina è probabilmente la Hyundai IONIQ 6 con 0,21 Cx. Inoltre la tedesca ha un’architettura a 900 V e una batteria da 100 kWh, un autentico “laboratorio mobile” con cui Mercedes-Benz si sta allenando a creare le auto elettriche del futuro - e per una volta siamo davvero rincuorati dal vedere un marchio premium puntare alla massima efficienza anziché gonfiare le proprie EV di cavalli.

