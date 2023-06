eDumper, il più grande veicolo elettrico al mondo: 1.200 tonnellate di Co2 risparmiate

Al mondo esiste un veicolo elettrico che ha una batteria ancora più grande di quella mostruosa dell'Hummer EV. Si tratta precisamente dell'eDumper, un camion con cassone che viene utilizzato nelle miniere, e che è costruito su base Komatsu HD 605-7.

E' stato soprannominato Lynx, lince, ed è il più grande veicolo elettrico su ruote fino ad oggi mai costruito. Si tratta di un camion dalle dimensioni ovviamente monstre, e attualmente è in azione presso una cava svizzera in provincia di Berna.

Il suo peso a vuoto è di 58 tonnellate, ma a carico può raggiungere tranquillamente le 123 tonnellate. Davvero incredibile la batteria montata, un propulsore elettrico da 4,5 tonnellate che ha una capacità di 700 chilowattora.

I cavalli totali non sono neanche più di tanti, 862, mentre la coppia è incredibile, 12.500 Nm. Nulla a che vedere con il Wärtsilä RT-flex96C, il motore che è 72 volte più potente della Koenigsegg Regera, ma la sua particolarità è l'aspetto green.

Si calcola infatti che il veicolo abbia risparmiato fino ad oggi ben 1.200 tonnellate di Co2 che sarebbero state immesse nell'atmosfera nel caso in cui lo stesso mezzo fosse stato dotato di un motore termico.

Inoltre l'eDumper ha evitato anche il consumo di ben 50mila litri di gasolio ogni anno: niente male. La sua velocità massima non è rilevante, solo 40 km/h, ma tanto i lavoratori non hanno bisogno di correre, anche perchè, nonostante non sia proprio un fulmine di guerra, può agilmente superare delle pendenze fino ad un massimo del 14 per cento.

E' presente anche un secondo motore elettrico asincrono della potenza di 272 cavalli, solitamente usato per le pompe idrauliche, per l'azionamento dell'inclinazione, il servo supporto e l'impianto frenante.

Fra le tante qualità del camion da record, infine, il fatto che produca più energia di quanta ne consumi, generando fino a 200 chilowattora di elettricità ogni giorno, dati riportati da Green Car Reports.