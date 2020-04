Edmund approva: la Tesla Model Y è un veicolo irresistibile

La Tesla Model Y ha da poco fatto il suo debutto sul mercato, e la casa automobilistica californiana ne sta consegnando numerosi esemplari nonostante l'epidemia di Coronavirus. Nel corso di questa sua ascesa anche Edmunds, nota firma automotive, ha lodato il crossover elettrico, definendolo "irresistibile" per moltissimi eventuali acquirenti.

I ragazzi del portale automobilistico hanno valutato la vettura in base a una combinazione di fattori quali performance, tecnologia e prezzo, assegnandole un valore elevatissimo. Detto questo però non sono tutte rose e fiori, poiché Edmunds ha indicato anche un paio di aspetti negativi, e cioè quelli legati alla mancanza di "ricchezza" degli interni e alla scarsa visibilità posteriore, elementi che gioverebbero di un buon miglioramento.

Tutto sommato però nel complesso il giudizio è estremamente positivo, secondo quest'ultimo la Model Y ha tutto il potenziale per sfondare nel mercato automobilistico di massa. Tesla ormai è da anni che lotta nel segmento premium, e finora ci è riuscita alla grande soprattutto grazie alla Model S. La berlina di lusso ha il merito di aver, anche se in attraverso numeri non incredibili, cambiato il mercato. Lo stesso lo ha fatto la Model 3 nel suo segmento di riferimento, riuscendo a primeggiare nelle classifiche di vendita di paesi come Norvegia, Paesi Bassi e Svezia.

Edmunds infatti non nasconde di aver lodato in passato l'ultima berlina del brand, e afferma con assoluta certezza i miglioramenti costanti e progressivi che Tesla apporta ai suoi prodotti. Tornando alla Model Y è risaputo il fatto che quest'ultima condivide il 75% delle componenti proprio con la Model 3 e, essendo molto più grossa, è in grado di fornire molto più spazio nell'abitacolo e per quanto concerne il bagagliaio.

Per i clienti europei interessanti bisognerà aspettare la piena produttività della Giga Berlin, che attualmente è ancora in fase di costruzione. Per concludere rimandandovi a una notizia divertente, ecco a voi una Tesla Model X che gioca a Jenga, per il divertimento di tutti i presenti.