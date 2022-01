L'edizione speciale 70° Anniversario arriverà per la Chevy Corvette Z06 e Stingray

La scorsa settimana è apparsa sul sito Chevrolet per errore, ma a distanza di pochi giorni ecco l’annuncio ufficiale. La Chevrolet Corvette MY 2023 riceverà un’edizione speciale che celebra i 70 anni di vita dell’iconico modello, nato nel 1953, e apporterà soltanto modifiche di natura estetica.

L’allestimento si chiamerà 70th Anniversary Edition, e i clienti potranno sceglierlo per la Corvette Stingray e per la Z06, ma potranno equipaggiarlo soltanto gli allestimenti più rifiniti, rispettivamente 3LT e 3LZ, e si potrà scegliere indistintamente sia per il modello Coupé che per quello Roadster. In ogni caso tutte le Corvette prodotte nel 2023 avranno un piccolo badge che ricorda l’anniversario sulla griglia dell’altoparlante centrale e sul vetro posteriore.

Come detto, l'allestimento non prevedere alcun tipo di modifica meccanica, ma si limita ad aggiungere dettagli esclusivi di carattere estetico. Prima di tutto ci sono solo due tinte per la carrozzeria, ossia il Carbon Flash Metallic e l’inedito White Pearl Metallic Tri-Coat, ed entrambi i colori faranno contrasto con delle righe orizzontali che percorrono tutta la lunghezza della vettura, in tinta nera con la colorazione Carbon, oppure in tinta grigia con colorazione bianca.

Parlando di dettagli, il colore che li contraddistingue è il rosso, che troviamo sul profilo dei nuovi cerchioni in tinta Carbon Flash Metallic, nel colore delle pinze dei freni e nella copertura del motore. Il rosso diventa protagonista anche nell’abitacolo, con le varie cuciture e con le cinture di sicurezza, a contrasto con i nuovi sedili in pelle Ceramic in tinta nera e bianca. Inoltre la 70th Anniversary Edition prevede numerosi badge che riportano la nomenclatura dell’allestimento e un seti di borse realizzato ad hoc per l’occasione.

La prima Chevrolet Corvette Z06 che uscirà dalla catena di produzione monterà il kit celebrativo, e finirà in vendita sul sito d’aste Barret-Jackson, con un prezzo che supererà facilmente la cifra base richiesta per portarsi a casa la nuova Corvette, che secondo alcuni rumor non dovrebbe superare i 90000 dollari.