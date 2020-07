Nuova Supra GRMN da 510 CV: edizione limitata col motore della BMW M3?

L'arrivo di una Supra GRMN è sempre più sicuro. Il brand, acronimo di “Gazoo Racing Masters of Nürburgring”, è applicato a edizioni limitatissime curate dalla divisione sportiva ufficiale di Toyota.

Nuove indiscrezioni, provenienti dal portale giapponese Best Car Web, suggeriscono l'adozione del BMW S58 per la Supra GRMN, si tratta dello stesso sei cilindri bi-turbo usato dalla BMW M3 G80 di futura uscita. La fonte è senza dubbio tra le più autorevoli in campo Toyota e, pur sottolineando la natura di rumor, resta un cauto ottimismo sulla veridicità della notizia.

L'S58 è un propulsore di nuovissima generazione e sfrutta tecnologie quali la stampa 3D per la testata e un inedito sistema di raffreddamento a tre radiatori. Il 3.0 litri è offerto in due versioni, da 480 CV e 510 CV, entrambe capaci di raggiungere 600 Nm di coppia. Attualmente è adottato esclusivamente nelle BMW X3 M e BMW X4 M, con la variante da 510 CV destinata agli allestimenti Competition.

Secondo Best Car Web la Supra GRMN punterà al S58 da 510 CV, uno sbalzo netto rispetto ai 387 CV offerti dalla Toyota Supra 2021. Cattive notizie invece per la trasmissione, gli amanti del manuale dovranno nuovamente farsi da parte: la Supra GRMN probabilmente adotterà un cambio doppia frizione a 7 marce, proveniente anch'esso da BMW.

Molta carne al fuoco per un'edizione che presumibilmente sarà limitata a soli 200 esemplari. Curioso anche il fatto che la vettura gemella, la BMW Z4 G29, non avrà nessuna versione con motore S58, non ci sarà quindi nessuna Z4 M.