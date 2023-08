Eddie Jordan ha la soluzione per far tornare grande la Ferrari, ma è quasi un sacrilegio

La Ferrari di Formula 1, la SF-23, sta registrando una stagione purtroppo al di sotto delle attese. La Red Bull è inarrivabile e nella scuderia di Milton Keynes c'è un certo Max Verstappen che forse diverrà il pilota più forte di tutti i tempi.

Ma dalla Rossa i tifosi pretendono giustamente di più per il suo glorioso passato, il suo prestigio e la sua importanza. Niente da fare però, anche per quest'anno se ne riparlerà l'anno prossimo, con la speranza che il 2024 sia davvero quello giusto.

A Maranello hanno provato ad introdurre varie novità per cercare di ridurre il gap dalla Red Bull, ma secondo Eddie Jordan, storico ex team manager dell'omonimo team, il problema è ben più radicato rispetto al cambio di un alettone o di una pancia.

“È una scuderia brillante, ma a Maranello sono in qualche modo ‘diversi’ - ha raccontato parlando negli scorsi giorni durante il podcast Formula For Success - la pausa pranzo a Maranello dura un’ora e mezza e bisogna fare i conti anche con diversi ‘capricci’. A cavallo degli anni ’90 la Ferrari riuscì a tornare grande con John Barnard, ma la vettura era realizzata al 90% in Gran Bretagna e al 10% a Maranello, e in Ferrari dovrebbero riproporre quel metodo“.

Quindi Eddie Jordan aggiunge: “Se fossi a capo della Ferrari cercherei ovviamente di emulare quanto accaduto ai tempi di Michael Schumacher che ha portato a Maranello figure come Rory Byrne e Pat Symonds”. Eddie Jordan sottolinea come in Ferrari vi siano ingegneri e ragazzi brillanti in grado di “progettare grandi motori e grandi auto, ma sono i dettagli a trasformare quell'auto da corsa in un'auto vincente. Questa è la differenza”.

Per l'ex team principal di Jordan servirebbero inoltre persone che hanno fatto la gavetta: “Penso che abbiano bisogno di persone che abbiano seguito i go-kart, la Formula Tre, invece stanno nominando persone che non hanno la conoscenza e l'esperienza giusta”.

Quindi conclude: “Stanno commettendo errori stupidi che stanno influenzando la squadra. Mi dispiace, sarei davvero piuttosto brutale se fossi in Ferrari, ma penso che cambierei un po' di cose”.

Poche settimane fa Eddie Jordan affiancò Hamilton alla Ferrari: un pilota inglese in una scuderia che si trasferisce in Inghilterra, il sogno del team manager sembra davvero complesso.