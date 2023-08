Eddie Jordan sicuro: 'Stessa auto per Verstappen e Hamilton? Non ci sarebbe storia...'

Lewis Hamilton l'ha detto poche settimane fa: “Se avessi una Red Bull Verstappen non avrebbe vita facile”. Il 7 volte campione del mondo di Formula 1 si dice convinto di poter competere con il bicampione ad armi pari, ma questa parole hanno fatto storcere un po' il naso ad Eddie Jordan.

L'ex team principal, rilasciando un'intervista in occasione del podcast Formula For Success, si dice convinto che a parità di vettura non vi sarebbe storia: Max Verstappen sarebbe ancora il migliore.

Parlando del parallelismo fra il pilota orange e l'inglese ha infatti spiegato, come si legge su FormulaPassion.it: "Penso che Hamilton vincerà ancora i Gran Premi, ma avrà bisogno che alcune cose vadano al loro posto. Lewis è emerso nelle ultime due gare ed è stato molto forte, e sono rimasto molto colpito da quello che sta facendo. Ma Max è al punto giusto per età, esperienza, convinzione, conoscenza, persone con cui ha lavorato, squadra, e si trova in una struttura molto solida e sicura. Ci vorrà un po' di lavoro per buttarlo giù da quel trespolo, e penso che nella stessa macchina, in questo momento, mentre parliamo, con i piloti della stessa età, vincerebbe Max".

Anche David Coulthard ha sposato la tesi di Jordan, raccontando: "Devo dire che Max si trova in una posizione privilegiata. A 25 anni, per aver fatto quello che ha fatto in F1, deve avere un vantaggio. Lewis sembra essere un ragazzo impegnato fuori dalla pista con tutte le sue passioni, e come sappiamo, Max quando non è in pista è molto concentrato sul suo simulatore, sul team di e-sport ed è totalmente immerso in tutto ciò che ha a che fare con la guida".

Max Verstappen potrebbe diventare il pilota più forte di tutti i tempi e con un terzo mondiale già in bacheca, la super sfida sembra tutt'altro che impossibile.