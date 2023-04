Eddie Jordan: 'Hamilton? Può andare solo alla Ferrari, le darebbe la scossa giusta'

Secondo Eddie Jordan la scuderia giusta per Lewis Hamilton sarebbe la Ferrari. L'ex team principal vede nel matrimonio fra il pilota inglese e la Rossa di Maranello aspetti positivi per entrambi, e lo ha spiegato senza troppi giri di parole a Express Sport.

Stando a Eddie Jordan, Lewis Hamilton "sradicherebbe" molti dei problemi della Ferrari, riportando il Cavallino Rampante a trionfare dopo anni di magra. Nonostante Lewis Hamilton abbia smentito chiaramente un suo sbarco nella Rossa, l'idea di vedere il Sir con i colori resi gloriosi dal Drake torna quindi fortemente d'attualità.

Negli scorsi giorni era stato Martin Brundle ad accostare Hamilton alla Ferrari, convinto che possa ripetere quanto fatto a inizio 2000 da Schumacher, ed ora è toccato al vecchio manager della Formula 1 ri-attualizzare la questione.

"Secondo me c'è solo un posto in cui potrebbe andare ed è la Ferrari", ha detto Jordan a Express Sport, “Per un ragazzo del suo talento potrebbe essere come il Paradiso. Penso che la Ferrari abbia bisogno di una scossa e penso che anche Lewis Hamilton abbia bisogno di una scossa. Se Lewis vuole continuare – ha ribadito - allora penso che abbia bisogno di un cambiamento. Per la sua mentalità, per la sua guida, per un'iniziativa, per divertimento. Imparare l'italiano, trattare e mangiare la pasta con quei ragazzi, è un mondo diverso”.

E ancora: “Abbiamo sempre visto come opera la Ferrari e mi piacerebbe vedere Lewis in quell'ambiente". Stando ad Eddie Jordan Lewis Hamilton potrebbe dare la giusta scossa alla Ferrari.

"Penso che potrebbe davvero scuoterli, penso che potrebbe dare loro un nuovo senso dell'orientamento, penso che eliminerebbe molti dei piccoli problemi che la Ferrari ha avuto. Quindi – ha concluso - vorrei vedere Lewis prima che si ritiri lì per un anno o due per vedere cosa succederà. È una storia incredibile. È improbabile che accada, ma è il mio sogno”.