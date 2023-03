Eddie Jordan e le condizioni di Michael Schumacher: 'Ecco come sta, sono vicino a Mick'

Si torna a parlare delle condizioni di salute di Michael Schumacher, il sette volte campione del mondo ritiratosi a vita privata dal dicembre del 2013 dopo un terribile incidente sugli sci. A parlare nelle scorse ore è stato Eddie Jordan.

L'ex team principal della Jordan conosce molto bene Michael Schumacher, visto che è stato proprio lui a lanciare il kaiser in Formula 1 prima dello sbarco in Benetton e successivamente in Ferrari, con la parentesi Mercedes e il definitivo ritiro.

Intervistato dal sito OLBG, il 74enne fondatore della storica scuderia ha confermato di fatto quel poco che hanno fatto sapere i famigliari di Schumacher nelle interviste degli ultimi anni: "Il motivo per cui mi sento molto vicino a lui è perché non è facile sapere che tuo padre non può più far parte della famiglia, lui è lì ma non c'è".

Il riferimento è a Mick Schumacher, che di recente ha omaggiato con il casco il padre Michael, e che quest'anno farà da terza guida Mercedes nel mondiale di Formula 1. Il manager irlandese ha quindi confermato quanto già aveva detto Corinna nel documentario Netflix dedicato all'ex pilota Ferrari: "Michael Schumacher c'è, ma è diverso".

Eddie Jordan ha aggiunto, sempre riferendosi a Mick: “Non deve essere facile sapere che tuo padre non è in grado di far parte della famiglia, è lì ma non c'è. Sentivo così tanto per Michael, ho fatto di tutto per trovarlo, dargli la sua prima possibilità a Spa, non è durato molto a lungo, ma quell'amore per lui dura ancora e durerà sempre finché sarò in grado di respirare".

In ogni caso Jordan è convinto che il 23enne pilota svizzero possa trovare prima o poi la sua strada: "È stato abbandonato per qualcun altro, e questa è una decisione difficile, ha un'altra lotta per tornare e farsi un nome, salire di nuovo quella scala. Sono abbastanza sicuro che lo farà”.

In chiusura una curiosità sul nome del talentuoso pilota: "Mick Schumacher non prende il nome da suo padre come molte persone pensano, ma da una persona di cui suo padre, Michael, era in totale soggezione, uno sportivo che aveva vinto cinque titoli mondiali consecutivi con la Honda”, di conseguenza ha deciso di ispirarsi a Mick Doohan, leggendario pilota australiano cinque volte iridato.

Il 7 volte campione del mondo continua ad essere nel cuore di moltissimi appassionati e di recente anche l'ex team principal Ferrari, Mattia Binotto, aveva parlato di Michael Schumacher svelando un curioso aneddoto sull'orologio.