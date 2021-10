Alla Ecoverso R-ace vince chi consuma meno: 50 km di efficienza assoluta

Tutti conosciamo il detto "Chi va piano va sano e va lontano", di questi tempi però potremmo anche aggiungere "e consuma meno", soprattutto se si guida un'auto elettrica. Ecoverso ha ideato un'iniziativa per ricordarlo: una gara di 50 km che viene vinta da chi consuma di meno a bordo di ibride ed elettriche, la Ecoverso R-ace.

Alla gara di quest'anno, realizzata in collaborazione con la Fenice Green Energy di Padova, c'era anche il nostro amico Matteo Valenza - che ha partecipato a bordo di una Ford Mustang Mach-E monitorata tramite un'app apposita (altro che efficienza, noi la Ford Mustang Mach-E l'abbiamo portata in pista). Ebbene lo YouTuber bresciano ha completato il circuito di 50 km in 2 ore e 26 minuti, utilizzando tutte le tecniche di Hyper Miling possibili.

Non sapete di cosa stiamo parlando? Ve lo spieghiamo noi brevemente: alla guida di un'auto elettrica esistono diversi "trucchetti" per aumentare l'efficienza e consumare meno, pensiamo all'utilizzo della scia grazie ad altri veicoli, della marcia N in discesa, della frenata rigenerativa al posto del classico freno e così via.

Purtroppo per lui però con la Mustang Mach-E (una vettura elettrica pensata per avere alte prestazioni) la sfida si è rivelata alquanto complessa: nonostante i 12 kWh/100 km di consumo finale (comunque eccezionale per la Mach-E) Matteo non solo non è riuscito a piazzarsi fra i primi tre, è arrivato del tutto ultimo, con le altre vetture in gara che hanno davvero fatto registrare consumi bassissimi.

A guardare i dati del sito ufficiale della Ecoverso R-ace il miglior consumo registrato con un'auto elettrica è di 12 km/kWh, il che significa 8,3 kWh/100 km, davvero notevole - anche se sono cifre praticamente impossibili in condizioni di guida normali, almeno oggi, speriamo in futuro...