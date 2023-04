Meglio economico o ad alte prestazioni? Come gli automobilisti scelgono nuovi pneumatici

Cosa cercano gli automobilisti italiani in un nuovo pneumatico? La scelta della gomma è un aspetto fondamentale e a cavallo del 15 aprile - data in cui si può tornare ai pneumatici estivi - Goodyear ha chiesto ai consumatori cosa cercano in un nuovo prodotto e cosa determina la scelta finale.

Il colosso americano degli pneumatici ha scoperto che gli automobilisti cercano sostanzialmente alte prestazioni, non intese ovviamente in senso esclusivo sul fronte sportivo ma guardando all'insieme di caratteristiche capaci di migliorare l'esperienza di guida, ridurre i consumi e durare nel tempo. Cosa pensa invece il pubblico del prezzo? Un po' a sorpresa, per l'85% degli automobilisti non è l'elemento fondamentale.

Secondo la ricerca condotta da Ipsos in 6 Paesi europei, Italia compresa, il 73% degli intervistati considera gli pneumatici "importanti" ed "estremamente importanti" durante la guida. Fra le caratteristiche più ricercate troviamo sicuramente il rendere la guida più sicura, opzione scelta dal 37% del campione, l'esigenza di avere un aiuto nel controllare l'auto in qualsiasi condizione atmosferica (16%), il migliorare la maneggevolezza dell'auto (10%) e far risparmiare carburante (8%). Per oltre l'85% degli intervistati le prestazioni sono il vero fattore discriminante di scelta.

Goodyear ovviamente anche quest'anno si è fatta trovare pronta al cambio stagionale, offrendo al pubblico gli Eagle F1 Asymmetric 6 (premiati da Auto Bild come migliori pneumatici dell'anno 2023) e gli EfficientGrip Performance 2, pneumatici che assicurano un 50% di chilometraggio in più rispetto al modello precedente e il 20% in più rispetto al miglior concorrente. È dunque il modello perfetto per chi vuole puntare sulla durata - senza dimenticare ovviamente elevate prestazioni anche in altri campi.