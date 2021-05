La nuova Wuling NANO EV all'attacco di Citroen Ami e XEV Yoyo

Se seguite le nostre pagine ricordate sicuramente la Wuling MINI EV venduta in Cina a un prezzo a dir poco stracciato, 3.500 euro al cambio diretto, che non a caso sta collezionando vendite da record. Ebbene la piccola nata dalla joint venture SAIC-GM-Wuling sta per avere una sorellina.

La nuova creatura Wuling, che molto probabilmente prenderà il nome di Wuling Hong Guang NANO EV (del resto anche la MINI EV si chiama per esteso Wuling Hong Guang MINI EV…) sarà simile al modello originale ma leggermente più potente. La sue dimensioni - secondo il leak arrivato sul web - dovrebbero essere di 2,50 metri di lunghezza per 1,52 metri di larghezza, con un’altezza di 1,60 metri.

Una microcar che, semmai dovesse arrivare in Europa, andrebbe a fare una concorrenza spietata alla Citroen Ami e alla XEV Yoyo, da pochissimo presentata in Italia. La batteria (ferro fosfato) in dotazione dovrebbe essere da 230 Ah, mentre il motore elettrico dovrebbe erogare 24 kW di potenza equivalenti a 32 CV (la MINI EV ha un motore da 20 kW, quindi sembra che la società abbia fatto un passo avanti in questo senso).

Al momento la commercializzazione dovrebbe essere prevista solo in Cina, ricordiamo in ogni caso che si tratta di un leak, nuove info ufficiali arriveranno prossimamente - e il coinvolgimento di GM potrebbe portare queste vetture anche in Europa.