L'Ecobonus fa volare le elettriche: Tesla Model 3 regina di marzo, insegue la 500

L’Ecobonus 2021, che permette di avere fino a 10.000 euro di sconto su un’auto elettrica con rottamazione, sta funzionando. Marzo 2021 è stato un mese ottimo per le BEV nel nostro Paese, con la Tesla Model 3 che è tornata a volare.

La berlina americana di Elon Musk è il modello più venduto nel corso del mese appena terminato, con 1.363 unità piazzate - nel 2019 erano state appena 232. Al secondo posto invece troviamo l’ottima Fiat 500 elettrica, che sta facendo strage di cuori - con 1.056 unità vendute. Ultimo scalino del podio per la Smart ForTwo, che va a gonfie vele soprattutto in città - in totale sono 759 le unità vendute, rispetto alle 25 del 2019.



A un passo di distanza, al quarto posto, la Renault Twingo con 738 unità, inseguita dalla sorellona Renault Zoe a 721 unità. Nella seconda parte della Top 10 troviamo subito due Peugeot, la 208 a 381 unità e la 2008 a 294 unità, mentre gli ultimi posti della classifica sono occupati da Volkswagen ID.3 con 270 vetture, da Hyundai Kona a 217 e infine dalla veterana Nissan Leaf con 216 auto vendute.



In totale siamo a 7.362 auto elettriche vendute in un solo mese, e a marzo 2019 erano state soltanto 622. L’attuale market share è del 4,3%, mentre nel 2019 era lo 0,3. Se guardiamo al primo trimestre 2021, a vincere è la Fiat 500 con 2.058 unità già vendute, seconda la Smart ForTwo e terza la Tesla Model 3.