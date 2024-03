Ecobonus e seconda batteria gratis su Yamaha Neo's, ora anche in versione Delivery

È vero, le due ruote elettriche stanno facendo fatica a decollare in Italia, ora però sono tornati attivi gli incentivi e sul mercato ci sono ottime offerte. Pensiamo in particolare a Yamaha che su Neo’s vi regala la seconda batteria.

Grazie all’Ecobonus 2024 è possibile ottenere un contributo di acquisto pari al 30% senza rottamare nulla oppure il 40% rottamando un veicolo inquinante di pari categoria (o simile). Considerando che il nuovo Yamaha Neo’s elettrico viene venduto a 2.999 euro con Finanziamento You EasyGo, l’offerta con gli incentivi può essere ottima per moltissimi utenti.

Inoltre, come anticipato sopra, la seconda batteria in dotazione viene praticamente offerta da Yamaha, il prezzo pieno dello scooter con doppio Battery Pack è infatti di 3.599 euro. La promo è valida su tre colorazioni differenti, pensiamo al Neo’s in vernice Midnight Black, Milky White oppure Aqua.

Le batterie da 50,4 V/19,2 Ah del Neo’s possono essere ricaricate direttamente montate sullo scooter oppure possono essere rimosse per essere ricaricate a casa o in ufficio (ogni batteria pesa 8 kg). Con doppia batteria il Neo’s promette fino a 68 km di autonomia e una carica dal 20% all’80% possibile in circa 4 ore. Il motore a bordo è da 2,3 kW di potenza con 136 Nm di coppia, è dunque una sorta di 50 cc che può essere guidato dai 14 anni in su.

Yamaha Neo’s è inoltre disponibile anche in versione Delivery in tutte le concessionarie Yamaha Motor d’Italia a partire proprio da questo mese di marzo 2024. Il prezzo proposto è di 3.299 euro.