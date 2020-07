Ecobonus Peugeot per tutti: fino a 11.000 euro di sconto senza rottamazione

Dal prossimo 1 agosto entreranno in vigore i nuovi Bonus Auto 2020, che permettono di acquistare in sconto auto elettriche, ibride oppure Euro 6 con incentivi fino a 10.000 euro. Peugeot però non ha voglia di aspettare e ha appena lanciato gli Ecobonus Peugeot.

I vantaggi della Casa del Leone, attivi praticamente sin da subito, arrivano a 9.000 euro per le auto termiche, inoltre è un aiuto disponibile per tutti, senza obbligo di rottamazione e senza limiti di emissioni di CO2, aspetto invece fondamentale per ottenere i vari incentivi statali.

Per le auto elettrificate invece si arriva addirittura a 11.000 euro di vantaggi, e ricordiamo che proprio Peugeot ha 6 nuovi modelli elettrificati già disponibili in concessionaria - con la Peugeot 3008 Plug-In Hybrid ad esempio finita anche nella nostra lista di ibride plug-in da acquistare con il nuovo Ecobonus 2020.

Come dimenticare poi la nuova Peugeot e-208, la versione 100% elettrica dell'Auto dell'Anno 2020, disponibile grazie al marchio francese con 11.000 euro di vantaggi in concessionaria. Per chi invece volesse attendere gli incentivi statali, abbiamo fino a 10.000 euro di sconto acquistando auto con emissioni da 0 a 20 g/km, 6.500 euro per auto con emissioni da 21 a 60 g/km, 3.500 euro per vetture da 61 a 11 g/km di CO2, ma solo rottamando. Senza rottamazione le cifre sono più basse.