Ecobonus auto volatilizzato: già terminati i 50 milioni di Euro del Governo

L'Ecobonus del Governo incluso nel Decreto Rilancio contenente tutte le misure economiche per fare fronte all'emergenza Coronavirus, è già terminato. Sono andati letteralmente a ruba i 50 milioni messi in campo dal Governo Italiano, in meno di una settimana.

Nelle intenzioni dei tecnici lo stanziamento sarebbe dovuto bastare fino al 31 Dicembre, ma. non è stato così e come osservato dal quotidiano Qui Finanza, nel primo weekend di disponibilità gli automobilisti hanno prenotato, attraverso la piattaforma lanciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, il 20% del totale. La restante parte (80%) invece è durata meno di una settimana ed infatti fonti del MISE fanno sapere che i fondi sono già terminati.

La notizia è sicuramente molto positiva per il mercato automobilistico che ha registrato un crollo proprio a causa dell'emergenza sanitaria: in alcuni casi il calo delle vendite è stato del 95% rispetto ai volumi del 2019. Ci si aspetta quindi un piccolo rimbalzo anche grazie a questi 50 milioni di Euro, ma soprattutto un nuovo stanziamento in quanto l'Esecutivo ha deciso di rifinanziare la misura con il Decreto Agosto che è stato approvato in Consiglio dei Ministri qualche giorno fa salvo intese.

Secondo quanto riferito dalla stampa specializzata, il nuovo Ecobonus avrà una dotazione di 500 milioni di Euro: 70 di questi saranno destinati all'installazione delle colonnine di ricarica, mentre la restante parte agli automobilisti.