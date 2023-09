Ecobonus 2024, più incentivi per chi acquista auto italiane: mossa anti Tesla e anti Cina?

Il governo è al lavoro per rimodulare l'ecobonus. Gli incentivi auto del 2023 sono andati esauriti subito per le termiche mentre sono rimasti inutilizzati i fondi destinati all'acquisto delle auto elettriche.

L'esecutivo, in vista del prossimo anno, sta quindi ragionando sul da farsi, di conseguenza è molto probabile che i nuovi incentivi cambieranno per soddisfare meglio le esigenze degli automobilisti italiani che vorranno acquistare un'elettrica o che puntano a cambiare la propria vettura ormai datata con un modello recente che sia termico o ibrido.

La cosa certa è che il governo cercherà di privilegiare le auto prodotte in Italia, e lo ha fatto chiaramente capire il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando nelle scorse ore con Il Giornale: «La rimodulazione avverrà entro l'anno, proprio per sostenere la produzione italiana. È tra i temi dei tavoli in corso». E ancora: «La sfida che abbiamo davanti è riuscire a individuare una revisione degli incentivi che deve da una parte favorire il passaggio a veicoli più sostenibili ambientalmente e dall'altra incentivare la produzione nazionale. I conti degli incentivi, per il rinnovo del parco auto, fatti fino a ora ci dicono che l'80% è andato ad auto prodotte all'estero e importate in Italia. Dobbiamo agire, ne siamo consapevoli, lo stiamo facendo. Nel quadro dell'accordo del tavolo automotive è nostra intenzione aumentare gli incentivi per consentire a chi ne ha veramente bisogno, cioè i possessori di auto 0-1-2-3, di poter migliorare il parco circolante».

Obiettivo, oltre a diffondere maggiormente i veicoli a impatto zero, cercare di svecchiare il più possibile il parco auto italiano, storicamente molto datato. Nel corso della chiacchierata Urso ha parlato anche del peso politico dell'Italia nell'Ue nel settore automotive: «Gli ultimi dossier sono passati per un soffio con una opposizione che via via sta diventando maggioranza. E tanto più lo sarà con le elezioni del 2024 quando è verosimile che nell'Europarlamento le forze contrarie a questa visione ideologica saranno ben più rappresentative. L'Italia si è imposta e tanti altri Paesi ora condividono ciò che noi, per primi, avevamo subito affermato».

E ancora: «Bisogna mantenere la possibilità, per un certo periodo, di produrre e vendere auto e-fuels, ma anche bio-fuels, e qui Eni sta facendo passi da gigante. E ciò in attesa che l'elettrico diventi più efficiente e accessibile».

Altra normativa contro cui il BelPaese si è opposto è quella dell'Euro 7: «Abbiamo siglato con altri sette Paesi, tra cui la Francia, una lettera sull'Euro 7 che, come è stato concepito dalla Commissione, è irrealizzabile e non sarà mai realizzato, soprattutto dopo le dimissioni di Timmermans. La sua delega è stata assegnata ad altri commissari che credo abbiano una visione meno ideologica».

Chiusura dedicata ai produttori di auto cinesi che si stanno affacciando sempre di più sul mercato europeo: «Mi aspetto che arrivi, a breve, una misura commerciale a tutela delle imprese, del lavoro e degli standard ambientali verso chi non risponde alle stesse dinamiche e fa concorrenza sleale».