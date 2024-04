Incentivi auto 2024, che sconto possiamo avere su termiche e ibride a partire da maggio?

Nel mese di maggio partiranno i nuovi incentivi auto 2024, con soglie aggiornate rispetto al provvedimento dello scorso anno. Ma a quanto ammonta il contributo acquistando un’auto termica oppure ibrida?

Per consultare la tabella completa potete cliccare sull’articolo in alto, qui di seguito - invece - vogliamo focalizzarci soltanto sulle auto termiche e ibride che, a dirla tutta, godono dei fondi maggiori. Il Governo Meloni ha infatti stanziato 402 milioni per auto termiche e ibride, a differenza delle elettriche che hanno ottenuto 240 milioni e le Plug-in Hybrid che possono contare su 140 milioni.

Perché un’auto termica o ibrida sia compatibile con l’Ecobonus deve rispettare due semplici requisiti. Le sue emissioni devono essere comprese tra 61 e 135 grammi di CO2 al chilometro, inoltre il prezzo di vendita non deve superare i 42.700 euro IVA inclusa. Rispetto agli anni passati il calcolo del contributo è leggermente più complicato, dipende infatti dall’automobile che avete intenzione di rottamare.

Partiamo per gradi, dunque: chi non ha un veicolo inquinante da rottamare non può ottenere alcun bonus sulle auto termiche e ibride. Lo stesso vale se avete intenzione di rottamare un veicolo Euro 5, il bonus è pari a zero. Se l’auto in vostro possesso è Euro 4, allora il bonus è di 1.500 euro, una quota che sale a 2.000 euro se rottamate un Euro 3, mentre per veicoli Euro 0, 1 e 2 arrivate a 3.000 euro. Non è molto, lo sappiamo, ma è chiaro come l’Ecobonus sia pensato soprattutto per rottamare veicoli inquinanti in cambio di vetture green, elettriche o Plug-in Hybrid.



Le termiche o ibride standard emettono comunque parecchia CO2, un veicolo con 135 g/km (il limite massimo per l’Ecobonus) emette più di 1,3 kg di CO2 ogni 10 km percorsi, capite dunque che così green non sono. Dopo 100.000 km, la stessa auto avrà immesso nell’aria 13,5 tonnellate di CO2, motivo per cui è davvero importante scegliere vetture che abbiano le emissioni di CO2 il più basse possibile - sempre che teniate a cuore l'aria che respirate e fate respirare agli altri.

Tendine parasole bambini Buio Ottimale con protezione UV certifi è uno dei più venduti oggi su