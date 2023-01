Bonus Auto 2023, dal 10 gennaio riapre la piattaforma: ecco come prenotarsi

Riapre domani, martedì 10 gennaio 2023, la piattaforma dedicata all'ecobonus: fra qualche ora sarà possibile prenotare gli incentivi sull'acquisto di un'auto o di una moto a basse emissioni.

L'ora X da segnarsi sull'agenda saranno le 10:00 di domani mattina, appunto martedì 10 gennaio, visto che da quel momento in avanti i vari concessionari apriranno le prenotazioni. Si tratta di una misura del valore totale di 630 milioni di euro, stanziata dal ministero delle imprese e del made in Italy del governo Meloni, sulla base del piano triennale redatto dal precedente esecutivo, quello a firma Mario Draghi. Paolo Scudieri, presidente dell'Anfia, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, ha commentato negli scorsi giorni le vendite nel mercato delle auto, tutt'altro che positive, auspicandosi però che gli incentivi "possano dare impulso alla domanda di vetture green fin dai primi mesi dell'anno".

Diverse invece le prospettive per Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, secondo cui gli ecobonus potrebbero produrre dei "risultati insoddisfacenti". Il timore del numero uno del CSP è che si possa ripetere quanto accaduto a giugno del 2022, quando l'ecobonus andò esaurito nel giro di breve tempo, con ampia disponibilità invece degli stanziamenti per le auto full electric, rimasti poi inutilizzati. Secondo Quagliano, quindi, sarebbe auspicabile che il provvedimento venga modificato di modo da rendere gli incentivi per le auto elettriche più accessibili anche a quegli automobilisti che hanno una disponibilità economica.

Si tratta tra l'altro della stessa idea di mercato del numero uno di Stellantis, Carlos Tavares, che ha chiesto al governo Ue proprio degli incentivi per favorire la diffusione delle auto elettriche, in vista soprattutto del 2035, quando sarà bandito il motore a combustione. In ogni caso, a partire dalle ore 10:00 di domani saranno aperte le prenotazioni e le risorse saranno distribuite in questo modo: 190 milioni di euro per i veicoli elettrici con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi di Co2 per chilometro; 235 milioni di euro per i veicoli ibridi plug-in con emissioni 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro.

Altri 150 milioni di euro per i veicoli a basse emissioni (61-135 grammi), 40 milioni di euro per moto e ciclomotori a basse emissioni o elettrici, 15 milioni per i veicoli commerciali elettrici N1 e N2, e infine, il 5% degli importi per auto non inquinanti riservati ad acquisti portati a termine da persone giuridiche per il car sharing.