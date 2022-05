Ecobonus 2022: tutte le auto Volkswagen compatibili con gli incentivi

Dallo scorso 16 maggio 2022 sono attivi i nuovi incentivi auto e moto 2022 e già vi abbiamo consigliato le auto elettriche da acquistare con il bonus e 7 scooter elettrici più economici. Oggi è il momento di vedere quali vetture Volkswagen sono compatibili con l'Ecobonus 2022.

Come ormai sappiamo, esistono tre fasce d'incentivo, con sconti differenti: per la fascia 0-20 g/km di CO2, rivolta sostanzialmente ai veicoli 100% elettrici al di sotto dei 35.000 IVA esclusa si possono avere 3.000 euro/5.000 euro (senza/con rottamazione). Nuova Volkswagen e-up! Elettrica è perfettamente compatibile, mentre per ID.3 Pure Performance e Pro Performance è necessario che la configurazione con eventuali equipaggiamenti opzionali non superi il prezzo imposto dal governo. Anche se ID.4, ID.4 GTX, ID.5 e ID.5 GTX non sono compatibili con l'Ecobonus, Volkswagen mette a disposizione 3.000 euro di sconto senza rottamazione con Progetto Valore Volkswagen (PVV).

Per la fascia 21-60 g/km di CO2, che riguarda sostanzialmente le Plug-in Hybrid, abbiamo una fascia di prezzo da 45.000 euro più IVA e sconti da 2.000/4.000 euro (senza/con rottamazione). In questa categoria potete comprare le ibride plug-in Golf eHYBRID e GTE oltre alla nuova Tiguan eHYBRID che abbiamo messo alla prova.



Infine per la fascia 61-135 g/km di CO2 abbiamo 2.000 euro di sconto a fronte di rottamazione di un veicolo inquinante (solo inferiori a Euro 5, vale anche per le altre categorie). Anche in questo caso il tetto limite è di 35.000 euro più IVA e in casa Volkswagen le auto compatibili sono: