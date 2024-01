Eco attivisti confusi, bucano gomme di una Tesla MX: 'Il tuo bevitore di benzina uccide'

Tornano in azione gli ambientalisti che sgonfiano le gomme ai SUV. Dopo i numerosi episodi degli scorsi mesi, anche pochi giorni fa gli eco-attivisti hanno deciso di farsi sentire prendendo di mira alcune auto in quel di Bristol.

La cosa decisamente curiosa è che gli stessi si chiamano i Tyre Extinguisher, gli “estintori di pneumatici" e dicono di voler attaccare i SUV e i veicoli fuoristrada in quanto gli stessi, a loro modo di vedere, “non potrebbero circolare nelle aree urbane”.

Inoltre giustificano la propria azione “per il clima, la salute e la sicurezza pubblica”, definendo gli Sport Utility Vehicle dei “bevitori di benzina”. Una volta tagliate, bucate o sgonfiate le gomme, lasciano sul parabrezza un biglietto con scritto: "Attenzione: il vostro bevitore di benzina uccide”.

Peccato però che ad essere presa di mira sia stata una Tesla Model X, modello di recente in forza alla polizia italiana, e che ovviamente non è alimentata a benzina in quanto 100% elettrica, quindi a impatto zero non emettendo anidride carbonica.

“Abbiamo sgonfiato uno o più pneumatici – rivendicano gli ambientalisti - lo abbiamo fatto perché guidare il proprio SUV ha conseguenze enormi. I SUV sono la seconda causa di aumento delle emissioni di CO2 nell’ultimo decennio, più dell’industria aeronautica. I SUV causano più inquinamento atmosferico nel tuo quartiere rispetto alle auto più piccole. I SUV hanno anche maggiori probabilità di uccidere persone in caso di incidente”.

Quando ha letto il messaggio e si è accorto della gomma forata, il proprietario della Tesla Model X non sapeva se ridere o piangere: “È ironico perché stavo cercando di fare una scelta responsabile nei confronti dell'ambiente – ha raccontato alla BBC, che ha pubblicato anche la foto che trovate qui sopra - acquistando un'auto elettrica. È stupido. Capisco la motivazione dell’attivismo climatico, ma non ne vedo lo scopo”, ha aggiunto.

Qualcuno fa notare tra l'altro che forare le gomme non sia una mossa così geniale in quanto così facendo bisogna acquistarne di nuove creando dei rifiuti altamente inquinanti, che dal punto di vista dell'ambiente non è proprio il massimo della vita.