Echo Auto in super sconto su Amazon: Alexa in macchina con 5 rate da 8 euro

Conoscete Echo Auto? Se seguite attentamente la nostra sezione motori la risposta è sicuramente “si”, anche perché lo abbiamo provato in anteprima all’epoca dell’uscita la scorsa estate. Ora il dispositivo è in super sconto su Amazon, a 39,99 euro.

Uno sconto di 20 euro rispetto ai 59,99 euro di listino, inoltre il colosso americano vi permette anche di pagare in 5 comode rate a interessi rigorosamente “zero”, con pagamenti da 8 euro. Echo Auto, lo ricordiamo per chi ancora non avesse bene a fuoco il dispositivo, ci permette di utilizzare Amazon Alexa all’interno della nostra vettura, connettendosi direttamente al bluetooth del nostro telefono - che a sua volta sarà connesso al bluetooth della macchina.

Nel caso in cui non abbiate connessioni wireless a bordo, sarà sufficiente sfruttare un normalissimo cavo AUX per connettere direttamente Echo Auto alle casse della vettura. La confezione inoltre arriva completa di tutto: alimentatore 12V da accendisigari, cavo AUX, supporto magnetico da bocchetta dell’aria, cavo USB, insomma tutto ciò che vi serve per far subito funzionare il dispositivo.

Non è necessario che la vostra auto abbia uno schermo touch, Echo Auto controlla soltanto il vostro telefono, è dunque in grado di far funzionare i controlli vocali anche on-board. Per il resto ritrovate tutte le caratteristiche di Alexa, con cui potete anche comandare dispositivi domotici connessi a casa - con un po’ di fantasia si potrebbe automatizzare la saracinesca del garage, tanto per fare un esempio, e aprirla chiedendolo semplicemente a Echo Auto. Un dispositivo davvero compatto e funzionale, soprattutto se avete una vettura ormai con qualche anno sulle spalle.