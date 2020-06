Echo Auto disponibile in Italia su Amazon.it: Alexa arriva in auto

Alexa, scrivi un articolo su Amazon Echo Auto. Sarebbe bello poter chiedere qualcosa di simile al celebre assistente vocale americano, ormai in tutte le nostre case con i dispositivi Echo, ancora però non è possibile... Alexa è comunque in grado di fare altre 100.000 cose, da oggi anche in auto.

Il colosso americano ha appena portato Echo Auto in Italia a un prezzo di 59,99 euro, ma di cosa si tratta esattamente? Parliamo del primo dispositivo Echo progettato per l'utilizzo in strada, da montare all'interno dell'abitacolo. Echo Auto può riprodurre musica, effettuare telefonate, riprodurre audiolibri, persino giocare con i videogiochi, gestire memo e tanto altro. Ovviamente tutto comandato con la nostra voce, esattamente come facciamo con gli altri dispositivi Echo casalinghi.

Echo Auto si collega alla presa 12V dell'auto o a una porta USB di bordo e si connette all'impianto audio della macchina tramite un semplice cavo audio jack da 3,5mm oppure via Bluetooth per avere meno cavi in circolazione. Echo Auto si connette poi all'app Alexa disponibile su Android e iOS e proprio dal nostro smartphone prende in prestito i dati della rete cellulare per soddisfare le nostre richieste. Ovviamente anche Echo Auto è compatibile con le migliaia di skill presenti sull'app Alexa ed è disponibile proprio da oggi 17 giugno su Amazon.it. Per acquistarlo subito vi rimandiamo su Amazon.it.