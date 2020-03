Ecco la nuova BMW Serie 7, svelata da foto spia tra i paesaggi innevati

La BMW Serie 7 dell'attuale generazione verrà prodotta fino alla metà del 2022, ma la casa automobilistica tedesca è già al lavoro sulla prossima iterazione. I fotografi di Motor1 ne hanno beccato un prototipo in fase di test sulla neve nordica.

Abbiamo quindi detto che il passaggio di testimone avverrà a un certo punto del 2022, e sarà un mutamento più evolutivo che rivoluzionario. Qualche mese fa un'altra unità era stata avvistata, e sulla carrozzeria vi era attaccato un adesivo a certificarne la natura elettrica. Questa volta l'adesivo non è presente, e possiamo stare quindi certi si tratti di una Serie 7 tradizionale.

Lo conferma quello che pare essere un sistema di scarichi posto sotto il paraurti posteriore, ma a causa di un'estetica non definitiva, non ci permette di esserne pienamente sicuri. A ogni modo l'arrivo di varianti ibride è praticamente ovvio.

In ogni caso il camuffamento non è tanto massiccio, coperti sono solo fari anteriori e posteriori e alcuni altri dettagli, ma in ogni caso non siamo davanti alla versione finale della carrozzeria che potremo ammirare in strada fra qualche anno. Già adesso si può però notare il lavoro degli ingegneri, intenti a migliorare la tecnologia d'illuminazione dei fari, poiché un nuovo sistema andrà a sostituire le classiche lampade.

Grossi i cambiamenti che vedremo sotto al cofano. BMW, per andare incontro alle norme sulle emissioni, ridurrà le dimensioni dei propulsori proprietari, e la Serie 7 riceverà la stessa sorte. Il V12 è destinato pertanto a scomparire, e lo stesso accadrà per il diesel a sei cilindri in linea e con quattro turbo. Per ottenere la stessa potenza, o magari anche una maggiore, verranno impiegati motori elettrici. La variante completamente elettrica invece rappresenterà la novità assoluta, andrà a motorizzare la i7 e fornirà almeno 670 cavalli di potenza e 580 chilometri (si spera) per singola carica.

Al Salone di Ginevra, che non si farà a causa del Coronavirus, BMW avrebbe dovuto mostrare alcune delle sue ultime creazioni. Tra queste la i4 EV, che però avremo sicuramente modo di ammirare tramite una comunicazione differente.