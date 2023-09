Ecclestone a muso duro contro Massa: 'Mondiale F1 2008? Vuole solo i soldi'

Bernie Ecclestone ha deciso di prendere posizione nella battaglia legale di Felipe Massa per il titolo di Formula 1 del 2008 che poi fu vinto da Lewis Hamilton. Hamilton è stato anche contattato dagli avvocati di Massa per testimoniare in favore del pilota brasiliano.

L'ex supremo della Formula 1, Bernie Ecclestone, ha espresso il suo sostegno a Lewis Hamilton mentre il pilota inglese affronta la minaccia di perdere uno dei suoi sette campionati del mondo. In particolare, il suo primo trionfo nel 2008 è stato messo in dubbio. In quella stagione, Hamilton, che correva per la McLaren, vinse il titolo per un solo punto, superando Felipe Massa della Ferrari nell'ultima gara della stagione dopo un sorpasso su Timo Glock.

Recentemente, Bernie Ecclestone ha sostenuto che Massa è stato "ingannato" e che non ha vinto il campionato del mondo a causa del Crashgate. Tuttavia, Ecclestone ha anche criticato Massa per l'intenzione di avviare un'azione legale contro la FIA, sostenendo che il suo interesse è incentrato sui soldi.

Secondo Ecclestone, Massa avrebbe perso il mondiale 2008 non tanto per la gara di Singapore, ma per la sua incapacità di fare punti in altre gare. Per quanto la vicenda sia molto grave, Massa non sarebbe nelle condizioni di rivendicare l'intero mondiale.

Massa ha ribadito che si sente derubato e che il suo caso è forte mentre cerca una risoluzione attraverso i tribunali. La controversia rimane aperta e continua a essere oggetto di dibattito nel mondo della Formula 1.