Ecclestone: 'Hamilton? No, l'unico con 7 titoli è Michael Schumacher, ecco perché'

Dichiarazioni che faranno senza dubbio discutere quelle rilasciate da Bernie Ecclestone su Lewis Hamilton e Michael Schumacher. Per il 92enne ex capo della Formula 1, il Kaiser è l'unico pilota ad aver vinto 7 mondiali di Formula 1.

Bernie Ecclestone ricorda come Lewis Hamilton abbia vinto il suo primo titolo mondiale in maniera rocambolesca, durante l'ultima gara del 2008 in Brasile, sotto una pioggia incessante e a seguito di continui incidenti. L'inglese si contese la corona con Felipe Massa fino a pochi metri dalla bandiera a scacchi e alla fine ottenne il titolo.

Secondo Ecclestone, però, Massa sarebbe stato “ingannato”, ma il riferimento è a quanto accadde qualche gara prima, precisamente al famoso “crashgate” durante il Gp di Singapore che coinvolse Renault, e che indusse Massa a recarsi ai box, un cambio gomme disastroso in cui rimase attaccato al bocchettone della benzina.

"Max (Mosley ndr) ed io siamo stati informati durante la stagione 2008 di ciò che era accaduto nella gara di Singapore", ha dichiarato Ecclestone a F1-Insider.com. "Piquet Jr – ha proseguito Ecclestone ricordando l'episodio - aveva detto a suo padre Nelson che gli era stato chiesto dal team di guidare deliberatamente contro il muro a un certo punto per far entrare la safety car e aiutare il suo compagno di squadra Alonso. Avevamo deciso di non fare nulla all'epoca. Volevamo proteggere lo sport e salvarlo da un enorme scandalo".

Secondo Ecclestone, il Gp di Singapore andava annullato: "Abbiamo avuto abbastanza informazioni in tempo per indagare sulla questione. Secondo lo statuto, avremmo dovuto annullare la gara di Singapore in queste condizioni". A quel punto la classifica sarebbe cambiata e “sarebbe diventato campione del mondo Felipe Massa e non Lewis Hamilton".

Ecclestone ha aggiunto: "Mi dispiace ancora oggi per Massa. Ha vinto la gara di casa a San Paolo, ha fatto tutto bene. Gli è stato sottratto il titolo che meritava, mentre Hamilton ha avuto tutta la fortuna del mondo e ha vinto il suo primo campionato”, per poi concludere: "Oggi l'avrei gestita diversamente. Ecco perché per me Michael Schumacher è ancora l'unico campione del mondo record. Anche se le statistiche dicono il contrario".

Il grande pilota tedesco continua spesso e volentieri a finire al centro delle cronache motoristiche e nella giornata di ieri Eddie Jordan aveva parlato delle condizioni di Michael Schumacher. Pochi giorni fa, invece, era stato Mattia Binotto a raccontare un curioso aneddoto su Michael Schumacher.