Gli eccessi della Fiat 500e X Bulgari 'Never too much'

Come da tradizione, Fiat sta collaborando con alcuni dei principali brand della moda anche per la 500 elettrica. FCA ha realizzato assieme a Bulgari un'edizione davvero stravagante dell'auto elettrica, che si contraddistingue per un'atipica estetica fatta di eccessi e colori sgargianti.

L'edizione si chiama Bvulgari "Never too much", come l'omonima campagna marketing lanciata dal brand in questi giorni. Non sarà, ad ogni modo, un'edizione per tutti — ammesso e concesso che esista un ampio mercato di persone interessate a possedere un EV con gli interni tapezzati di pavoni, ovviamente.

Fiat produrrà soltanto un modello della 500 elettrica in versione Bvlgari. Non è chiaro se ci sia un prezzo di listino e si proceda con first come, first served, o se ci sarà un'asta ad hoc per questa stravagante auto elettrica. Quello che sappiamo, ad ogni modo, è che tutti i proventi ottenuti dalla vendita della Fiat 500e "Never too much" edition andranno in beneficenza.

Se il trend del mercato impone agli EV di avere interni minimal, spesso quasi asettici, con la prevalenza di colori freddi e chiari, la Fiat 500 X Bulgari fa completamente di testa sua, adornando schienali e plancia con una fantasia ricca di pavoni.

Il provento della vendita di questa auto andrà proprio ad una delle fondazioni per l'ambiente tra quelle promosse da Leonardo DiCaprio, il nuovo testimonial della 500e. E se Abarth facesse una 500e speciale? Ne abbiamo parlato qua, e abbiamo il sospetto che sarebbe comunque molto più sobria di questa edizione Bulgari. Ma magari ci sbagliamo.