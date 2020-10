Eccellente Lamborghini LM002 del 1989 cerca un nuovo proprietario

La Urus è stato senz'altro un grande successo per Lamborghini, con oltre 10.000 esemplari venduti in tutto il mondo dalla data di debutto. In passato però la casa automobilistica italiana si era già avventurata nel mondo delle fuoristrada, anzi lo aveva fatto anche in misura maggiore. Stiamo parlando della LM002.

Probabilmente l'LM002 è il fuoristrada più raro ed esotico che esista nella storia dei motori, in quanto il produttore ne ha costruito appena 300 esemplari tra il 1986 e il 1993. Come potete notare dalla galleria di immagini in fondo alla pagina, la sua estetica è senza tempo, e ovviamente il prezzo non poteva che esplodere nel corso degli anni.



L'esemplare del quale parliamo oggi è stato di recente messo all'asta da parte di Bring a Trailer, è stato assemblato nel 1989 e ha percorso soltanto 4.000 chilometri complessivi. All'esterno possiamo vedere una verniciatura nera e un ampio vano di carico, prese d'aria sul cofano, barriere metalliche protettive davanti e dietro, una ruota di scorta identica alle altre quattro e tanto altro. Ha un look pulito e pragmatico e poggia su cerchi da 17 pollici avvolti da pneumatici Pirelli Scorpion 345/60.



Per gli standard dei tardi anni '80 i suoi interni erano assolutamente lussuosi, e si avvantaggiavano con l'uso di pelle bianca di qualità per tutti i passeggeri, di un volante in pelle, dell'uso estensivo del legno, di aria condizionata, finestrini elettronici, e sistema audio personalizzato con lettore CD Kenwood.



Passando alla meccanica, sotto al cofano troviamo un enorme e possente V12 da 5,2 litri derivato direttamente dalla Lamborghini Countach (eccola mentre torna a sfidare la Ferrari F40). All'epoca erogava più di 400 cavalli di potenza, inviati verso tutte e quattro le ruote da un affidabile cambio manuale ZF a cinque rapporti. La LM002 può, grazie a un tale propulsore, passare da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi nonostante non sia la sua specialità e pesi oltre 3 tonnellate. Infine non c'è bisogno di dirvi che il modello cavalca montagne come se bevesse un bicchier d'acqua



Restando in tema di Lamborghini d'epoca non possiamo non rimandarvi a questo meraviglioso nonché raro esemplare di Lamborghini Diablo SV del '98: è finito all'asta per una cifra tutt'altro che inclusiva. In chiusura, tornando alla Urus citata in precedenza, vogliamo indicarvi un nuovo e intrigante pacchetto per il Super SUV: il Graphite Capsule personalizza ulteriormente il bolide.