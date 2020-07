eBussy, il pulmino elettrico modulare che costa meno di 16.000 euro

La Germania è probabilmente il Paese europeo che più sta spingendo sulla produzione di auto elettriche insieme alla Francia, mentre in Norvegia si acquistano EV come non ci fosse un domani. Ebbene proprio la tedesca Electric Brands ha ora creato l'adorabile pulmino eBussy EV.

Ispirato evidentemente al mitico pulmino Bulli di Volkswagen, anche se VW non c'entra nulla con la produzione del veicolo, l'eBussy EV è un veicolo modulare che offre due differenti design di base: Urban e Off-Road. Si trasforma facilmente da minivan a pick-up, può però diventare addirittura un camioncino con retro ribaltabile o un mini camper, con l'azienda tedesca che offre fino a 10 soluzioni differenti.

La posizione di guida può passare da destra a sinistra in un battito di ciglia, addirittura se la cosa vi fa comodo potete tenere la guida al centro, basta spostare lo sterzo lungo la plancia - questo grazie a una nuova tecnologia drive-by-wire che non collega direttamente lo sterzo e i pedali alle ruote. Se dal punto di vista della modularità l'eBussy potrebbe non avere rivali, l'azienda tedesca che lo produce dovrà sicuramente lavorare per alloggiare una batteria più grande sul modello standard: a oggi possiamo contare solo su 10 kWh, utili a percorrere da scheda tecnica 200 km - un range che può essere leggermente esteso grazie alla frenata rigenerativa e ai pannelli solari montati sul tetto.

Opzionale la variante da 30 kWh, che percorre 600 km con una singola carica di batteria e ben 800 km con l'aiuto dei pannelli solari. Ma quanto costa un aggeggino grazioso come l'eBussy? Il modello standard non va oltre i 15.800 euro, anche se come abbiamo visto ci sono diverse configurazioni a listino. La più costosa è la Camper Off-Road, che costa 28.800 euro.