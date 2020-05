Tutte le eBike Olympia 2020 con la super batteria Power Nine 900Wh

Cicli Olympia, azienda italiana sino al midollo, ha una line-up 2020 di eBike davvero molto interessante, che vi invitiamo a scoprire sul suo sito ufficiale. A far scalpore però è stata soprattutto la nuova batteria Olympia Power Nine 900Wh, della quale vogliamo parlarvi in modo approfondito.

Della batteria abbiamo già parlato qualche tempo fa in occasione dell'annuncio, oggi invece vogliamo approfondire la tecnica dietro il dispositivo. L'azienda è riuscita a creare una batteria da 900Wh assemblando celle al litio LG 21700, un nuovo standard che permette il miglior rapporto ingombro/energia sviluppata.

50 le celle utilizzate con esattezza, che formano per l'appunto un totale di 900Wh, sfruttando lo spazio di una comune batteria standard grazie a un'accorta disposizione delle celle in un tubo obliquo di dimensioni contenute e linee armoniose. Una batteria che promette un'autonomia fino a 290 km su terreno pianeggiante oppure 120 km in collina e 2.400 metri di dislivello, capace di adattarsi a motori di potenza superiore alla media senza problemi (l'azienda dichiara 85NM per OLI e 100NM per M100), consentendo così l'utilizzo della bicicletta senza limitazioni di alcun tipo.

L'accumulatore inoltre è affiancato da un caricabatterie da 4Ah, il che significa che avremo una carica al 100% in poco più di 6 ore. Questa innovativa batteria si può trovare a bordo della Olympia EX 900 Sport, della Olympia EX 900 Prime e della EX 900, arrivando così alle Performer 900 e Performer 900 Prime, alle Mistral 900 X e Mistral 900 GT.