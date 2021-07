eBike e monopattini del futuro secondo BMW: ecco Dynamic Cargo e Clever Commute

BMW è da sempre sinonimo di stile, sportività ed eleganza, almeno quando si parla di quattro ruote; sarete voi a dirci se il brand ha tenuto fede alla sua storia pubblicando sul web una nuova concept eBike per l’uso cittadino e un monopattino.

Sono ormai diversi i marchi automotive che hanno nei loro listini potenti bici elettriche - e nel caso di Porsche anche particolarmente costose. BMW per questo settore ha pensato a qualcosa di diverso, a una bici da trasporto, la Concept Dynamic Cargo. Solitamente quando si pensa a una bici cargo si palesano in mente veicoli dal design orrendo, goffi e poco pratici, l’esatto contrario della creazione BMW, che ha disegnato una eBike modulare. Da qui il nome Dynamic, una bici a tre ruote il cui posteriore può essere adattato a diversi utilizzi - dal semplice trasporto oggetti al trasporto bimbi.



BMW ha voluto sottolineare il suo impegno nel campo della nuova micromobilità sostenibile presentando anche un monopattino elettrico: il Concept Clever Commute. Si piega con facilità, ha dimensioni ridotte (per entrare in macchina o in treno) e si può trascinare come un trolley. Qualcosa di molto simile al Segway Ninebot Air T15 ma con un design più raffinato e giocattoloso. Purtroppo la società tedesca non ha intenzione di produrre questi veicoli ma potrebbe sempre concederli in licenza; sulla carta entrambi i modelli sembrano avere 20 km di autonomia ma speriamo possano essere aumentati su eventuali unità di serie.