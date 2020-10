La eBike del futuro non ha mozzi né raggi e si ordina su Indiegogo

Anche solo a immaginare come saranno le auto del futuro facciamo una gran fatica, visto che la tecnologia procede a passi spediti, possiamo però darvi un’idea sulle biciclette: elettriche e senza raggi.

Nello specifico parliamo della futuristica Reevo: The Hubless eBike della Beno Technologies, azienda di Seattle, negli Stati Uniti. Gli ingegneri della società hanno lavorato al progetto per anni e ora finalmente hanno mostrato il risultato: abbiamo a che fare con una bicicletta elettrica con motore da 750W (ahia, significa che in Europa non passerà mai come semplice eBike, il limite è a 250W) e con una batteria sufficiente a percorrere fino a 60 km con una carica.

La vera particolarità del modello però, come abbiamo anticipato sopra, è la totale assenza dei mozzi e dei raggi. Qualche esperimento simile l’avevamo visto applicato alle moto elettriche, per le bici però sembra una novità assoluta. Inoltre ha un sistema antifurto con sensore biometrico, tracciamento live con GPS, luci di segnalazione, computer di bordo e molto altro.



Il prezzo di questa futuristica bici non è neppure esagerato, anche in virtù dei 750W di potenza: si trova al momento su Indiegogo a 1.999 dollari (1.700 euro), con il 40% di sconto sul listino finale e la spedizione che dovrebbe avvenire nel mese di marzo 2021. Per saperne di più in fonte trovate la pagina ufficiale di Indiegogo - dove la bici ha già raccolto oltre 600.000 euro a fronte di un goal di poco più di 40.000 euro.