eBay, vendita di dispositivi anti emissioni: rischia una multa da 1,9 mld di dollari

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha intentato una causa legale contro eBay per aver permesso la vendita di 343.011 dispositivi aftermarket per l'abbattimento delle emissioni e altri prodotti che violerebbero il Clean Air Act, con multe che potrebbero arrivare fino a 5.580 dollari per ogni unità in vendita.

Tutto questo è successo dopo che l'Environmental Protection Agency (EPA) aveva annunciato che i dispositivi per l'abbattimento delle emissioni non sarebbero più stati una priorità assoluta per l'agenzia. Tuttavia, il governo federale ha continuato a perseguire casi di violazioni sistematiche del Clean Air Act, compresi negozi di tuning e venditori online (ecco le auto meno inquinanti in commercio).

Nel mese di agosto infatti, il Dipartimento di Giustizia ha inflitto una multa di 1 milione di dollari a un tuner per la vendita e l'installazione di sintonizzatori ECU non approvati che alteravano i sistemi di emissioni a bordo. Esiste un'auto che assorbe la CO2, sarà il futuro anche a fronte di queste limitazioni?

il Dipartimento di Giustizia sostiene che eBay abbia venduto 23.000 pesticidi non registrati o ad uso limitato, violando un ordine di stop-vendita emanato dall'EPA degli Stati Uniti nel 2020. Inoltre, avrebbe distribuito 5.614 prodotti per la rimozione di vernici e rivestimenti contenenti cloruro di metilene, una sostanza chimica associata al cancro al cervello e al fegato. La denuncia afferma che "eBay ha le risorse, l'autorità e la capacità di fermare la vendita di prodotti illegali e dannosi sul suo sito web".

eBay ha risposto alle accuse definendo la causa "del tutto senza precedenti" e affermando che si difenderà mantenendo un mercato sicuro e affidabile. L'azienda ha inoltre sottolineato di aver rimosso e bloccato più del 99,9% delle inserzioni menzionate dal Dipartimento di Giustizia.