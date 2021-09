Su eBay una rara DeLorean DMC-12 rossa con 16.000 km

Grazie alla trilogia di Ritorno al Futuro, la DeLorean DMC-12 è diventata un'auto leggendaria, senza tempo, nonostante le sue linee ormai squadrate e il suo aspetto tipicamente anni '80. Trovarne una in vendita non è così difficile, quella che vi proponiamo oggi però è molto diversa dal solito: ha la carrozzeria rossa.

Siamo sicuramente abituati a vedere la DeLorean DMC-12 nel classico colore neutro dell'acciaio spazzolato (e in questo garage ne potete ammirare ben 17), lo stesso scelto da Robert Zemeckis per i suoi film, e proprio per questo motivo fa uno strano effetto vederne una tinteggiata in rosso.

La vettura è spuntata su eBay, proposta a un prezzo di 27.500 sterline, circa 32.000 euro. Anche se in fabbrica non venivano tinteggiate, si stima che al mondo ne esistano 4-5 placcate in oro, una in rosso, una in giallo e una in nero. Spesso la scelta di dipingere la carrozzeria si è rivelata più una necessità che un vezzo di stile: alcune infatti sono state riverniciate in seguito a incidenti, così come dev'essere successo a questo modello in vendita - il cui parafango anteriore è stato in parte ricostruito.

L'auto si trova attualmente nel Regno Unito, a Huddersfield nel West Yorkshire, ha però la guida a sinistra. Ha bisogno di qualche riparazione qua e là ma è perfettamente funzionante e ha percorso nella sua vita solo 16.582 km.



Se considerate la DeLorean ormai datata, sappiate che Italdesign sta pensando a una DeLorean DMC-12 completamente ammodernata.