Su eBay un MegaBot funzionante con motore Corvette V8

Molti fra voi sono sicuramente cresciuti con il mito dei Transformers, robottoni giganti in grado di trasformarsi in automobili, veicoli speciali e viceversa. In pratica da piccoli non si poteva desiderare di meglio, un concentrato di divertimento che oggi trova in qualche modo compimento nel MegaBots...

Parliamo di un mega robot alimentato da un motore V8 preso in prestito da una Chevrolet Corvette, che si può perfettamente pilotare all'interno di una cabina apposita. Come gli originali Transformers non riesce a diventare un'automobile o un veicolo speciale, tuttavia potrebbe realizzare il sogno di molti appassionati là fuori.

Il robot, chiamato per esteso Eagle Prime MegaBot, risulta in vendita su eBay, dunque chiunque può entrarne in possesso - dite che dobbiamo preoccuparci delle sorti del mondo, nel caso finisse nelle mani sbagliate? Nel momento in cui scriviamo il suo prezzo è arrivato a 170.700 dollari in seguito a 222 offerte, dunque c'è gente che sta davvero battagliando per averlo.

Non fatichiamo a crederlo in effetti, parliamo di un robot creato appositamente per il combattimento dalla MegaBots Inc., una compagnia situata a Hayward, in California. Il costo grezzo di Eagle Prime si attesta attorno ai 2,5 milioni di dollari, dunque non parliamo di uno scherzo o un prop di scena - il prezzo su eBay è dunque destinato a salire ancora. Per muovere le sue 12 tonnellate di peso il motore V8 LS3 deve erogare 430 CV di potenza, se avete intenzione di conservarlo in garage però occhio alla sua altezza: raggiungiamo i 4,88 metri, i 3,50 metri invece quando è accucciato. Dite che è arrivato il momento di realizzare tutti i vostri sogni d'infanzia?