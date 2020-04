Su eBay un furgoncino Scooby-Doo con ruote da monster truck

Alzi la mano chi fra voi è cresciuto a merendine e cartoni animati di Scooby-Doo. I super appassionati del prodotto Hanna-Barbera possono ora acquistare una mitica Mystery Machine, non aspettatevi però un pulmino classico...

Si chiama infatti Monstery Machine ed è un bestione alquanto ingombrante. Non parliamo infatti di una normale replica del tipico furgoncino del mistero sul quale scorrazzavano Scooby-Doo e i suoi fedelissimi Daphne, Velma, Shaggy, Fred per risolvere chissà quale caso, decisamente no; sembra infatti che il furgone sia stato montato sulla struttura di un monster truck, ovviamente con cerchi a tema e dai giusti colori. Lo strambo veicolo è apparso su eBay, dove si può acquistare con un clic a 15.900 dollari, circa 14.600 euro, oppure si può sempre provare a fare un'offerta.

Il venditore ha feedback 100% positivi e le condizioni del veicolo - usato ovviamente - sono classificate come "Buone". Nel sottotitolo dell'annuncio si può leggere "1967 Ford Scooby Doo 4x4 Mystery Machine Replica", scopriamo così che la vettura offre anche una comoda trazione 4x4, oltre a un motore 8 cilindri. Inutile sottolineare che di Monstery Machine di questo tipo ne esiste una sola al mondo, non troverete altre unità identiche a questa, dunque fateci un pensierino! Certo più o meno alla stessa cifra si potrebbe optare per un veicolo Volvo militare, a voi la scelta...