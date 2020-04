Su eBay una Ford Mustang Boss 429 del 1969 ferma da 40 anni

Se siete grandi appassionati del badge Mustang di Ford, non potete assolutamente perdere un nuovo annuncio spuntato su eBay: sul piatto una meravigliosa Ford Mustang Boss 429 del 1969.

La vettura risulta essere completamente stock, così come uscita dalla fabbrica all'epoca, ha un cambio manuale a 4 rapporti, ma soprattutto ha pochissimi km sulle spalle. Il contachilometri segna infatti 21.315 km, secondo quello che sappiamo l'auto è stata comprata dall'acquirente originale nel 1981, con il nuovo proprietario che ha percorso circa 50 km per spostarla dalla sua location originale. Poi l'ha conservata in un garage, anche se oggi non sembra proprio in splendida forma (non come questa Mustang Boss 302 restaurata).

È come se qualcuno non la lavasse dal 1981, di certo il nuovo proprietario avrebbe potuto tenerla in modo migliore, c'è anche qualche elemento arrugginito qua e là (per non parlare degli interni), elementi che di certo faranno calare in parte il prezzo sulla piattaforma d'aste online. A proposito: nonostante tutto, il modello ha ricevuto attualmente 71 offerte e si trova a quota 166.300 dollari, alla fine dell'asta mancano però ancora 4 giorni e siamo certi che si salirà ancora.

Vi basti pensare che lo stesso modello tenuto in ottime condizioni può arrivare a anche a 429.000 dollari. Questo particolare modello non viene guidata da circa 40 anni, quasi certamente molti elementi andranno sostituiti, ma è probabile che chi voglia acquistarla non abbia alcuna intenzione di guidarla davvero... Staremo a vedere. Se il vintage non è il vostro forte, potete sempre ripiegare su una nuova Shelby Mustang GT500.