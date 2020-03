Su eBay una Ford Mustang Boss 302 restaurata: era abbandonata in un fienile

Quando si acquista una vettura usata, la maggior parte delle volte si incappa in poco tempo in qualche problema meccanico che non si era messo in conto. Stavolta però è tutto diverso: sul piatto c'è una meravigliosa Ford Mustang Boss 302 del 1970 completamente rimessa a nuovo.

Caratterizzata da un giallo acceso (canarino potremmo dire), da una fascia nera centrale e da un numero 15 che ritorna in più parti della carrozzeria, la vettura è un autentico capolavoro su quattro ruote, vintage ovviamente, che ora è possibile acquistare su eBay - anche se il prezzo potrebbe non essere così accessibile.

Al momento, dopo 49 offerte, il prezzo è arrivato a 60.000 dollari, circa 54.000 euro, entro le prossime 20 ore però - il tempo rimanente all'asta - siamo certi che vedremo la cifra salire vertiginosamente. L'auto è stata infatti restaurata in ogni sua parte seguendo un piano preciso dopo esser stata ritrovata in un vecchio fienile abbandonato, era stata inoltre costruita per avvicinarsi il più possibile alla vettura numero 16 vincitrice del campionato Parnelli Jones dell'epoca.

L'asta include inoltre un carro Ford C8000 che matcha perfettamente con il colore e il numero dell'auto, così non dovrete neppure guidare la vettura fino al vostro garage - vettura che al momento si trova in Kansas però, siete avvisati.