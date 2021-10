Su eBay il cambio gomme invernale è scontato: coupon su tutti gli accessori auto-moto

Anche quest'anno il 15 novembre si avvicina. Significa che dovremo dotare la nostra auto di gomme invernali oppure quattro stagioni e su eBay è un momento ottimo per farlo: fino al 31 ottobre possiamo sfruttare un coupon del 10% di sconto per acquistare sul marketplace prodotti e accessori per auto e moto, pneumatici compresi.

Sempre su eBay inoltre trovate il servizio di installazione gomme, che ci aiuta nel preparare la nostra vettura per la stagione invernale (per saperne di più: obbligo di catene o gomme invernali dal 15 novembre). Un'opzione che sembra essere sempre più gradita agli utenti della piattaforma, basti pensare che a ottobre 2020 per il cambio gomme dello scorso anno su eBay sono stati venduti oltre 29.000 pneumatici e oltre 26.000 sono stati quelli acquistati per il cambio gomme di marzo 2021, per il ritorno alle gomme estive.

Quando si acquistano pneumatici da un venditore eBay che aderisce al servizio di installazione gomme si ha anche l'opportunità di scegliere uno dei centri di montaggio affiliati al network Garage 365, che sono circa 500 in tutta Italia. Parliamo di un servizio in funzione ormai dal 2019, con eBay che lo ha rafforzato sempre più estendendolo oggi a 17 venditori nel nostro Paese, per un totale di più di 100.000 articoli disponibili.

Al di là delle gomme, ci sono anche altri accorgimenti che possiamo soddisfare sempre su eBay: è importante ad esempio dotarsi di un liquido lavavetri adatto per le basse temperature e magari aggiungere un additivo anticongelante al carburante. Ci si può anche dotare di cavi elettrici da utilizzare in situazioni di bisogno, di una cinghia di traino nell'eventualità si resti bloccati nella neve, di uno spray deghiacciante per i vetri.

Infine le temperature più basse possono danneggiare la batteria della nostra auto, se ne avete una ormai datata o che inizia a dare segni di cedimento potrebbe essere cosa buona e giusta sostituirla prima dell'arrivo della stagione fredda. Potete acquistare tutti questi accessori su eBay con il 10% di sconto fino al 31 ottobre, lo ricordiamo, con 100 euro di sconto massimo.